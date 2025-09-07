Σενγκέλια: «Δεν έχω λόγια-Δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τόκο Σενγκέλια ήταν φανερά συγκινημένος για τη νίκη της Γεωργίας επί της Γαλλίας.

Περήφανος για όλη την ομάδα του δήλωσε ο αρχηγός της Γεωργίας, Τόκο Σενγκέλια, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Γαλλίας (80-70) στους «16» του Ευρωμπάσκετ.

«Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε απέναντι μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Οι τριγύρω μας έλεγαν πως πετύχαμε τον στόχο μας που φτάσαμε στους ‘16’, αλλά στο μίτινγκ με τον προπονητή είπαμε πως θα παλέψουμε για τη νίκη. Γιατί είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στα νοκ άουτ, αλλά όχι ικανοποιημένοι πλήρως. Είδατε πως δεν σταματήσαμε ποτέ να προσπαθούμε και να πιστεύουμε. Βγήκαμε πολύ συγκεντρωμένοι και καλά προετοιμασμένοι, παίξαμε με ένταση και ευχαριστώ τον Θεό. Δεν έχω λόγια. Είμαι περήφανος για όλους στην ομάδα μας και τους φιλάθλους μας, νιώσαμε την ενέργειά τους και τους ευχαριστούμε. Η ενότητά μας είναι η μεγάλη μας δύναμη, μαζί με την πίστη και τη μαχητικότητα», τόνισε ο άσος της Μπαρτσελόνα που είχε 24 πόντους.

