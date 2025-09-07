Νέα «βόμβα» στο Ευρωμπάσκετ: Η Γεωργία πέταξε έξω την Γαλλία!

Μετά τη Φινλανδία που απέκλεισε χθες βράδυ τη Σερβία, η Γεωργία «σκάρωσε» τη νέα μεγάλη έκπληξη του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς επικράτησε 80-70 της Γαλλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη την Φινλανδία, σε ένα ζευγάρι που δεν περίμενε κανένας στους «8».

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχηγό Τόκο Σενγκέλια (24π.-8 ριμπ.), τον ακολούθησε από κοντά ο Καμάρ Μπόλντγουιν (24π.). Για τους «μπλε», που μένουν εκτός οκτάδας για πρώτη φορά μετά το 2017, διασώθηκαν κάπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο (14π.) και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε (12π.).

Το ματς

Η Γεωργία μπήκε με… θράσος στο ματς και έχοντας ως αιχμές Σενγκέλια και Μπόλντγουιν προηγήθηκε με επτά (9-16). Ο Γιαμπουσέλε με εννιά γρήγορους πόντους έφερε άμεσα το ματς σε ισορροπία (16-16). Το τρίποντο του Μπουριανάντζε έφερε προσωρινά μπροστά ξανά τη Γεωργία (20-24), ενώ ένα ακόμη του Μαμουκελασβίλι αύξησε την απόσταση των δύο ομάδων και πάλι στους επτά (26-33), στο πρώτο τετράλεπτο της δεύτερης περιόδου. Οι «μπλε» απάντησαν με ένα σερί 9-0 που τους χάρισε το πρώτο τους προβάδισμα μετά το πρώτο καλάθι του αγώνα (35-33), όμως ο Μπόλντγουιν με ένα προσωπικό 5-0 έφερε την ομάδα του μπροστά στο ημίχρονο (37-38).

Η Γαλλία πήρε με το «καλησπέρα» στο δεύτερο μέρος διαφορά τεσσάρων πόντων για πρώτη φορά (44-40), όμως οι παίκτες του Αλεξάνταρ Τζίκιτς δεν πτοήθηκαν. Κράτησαν σχεδόν τέσσερα λεπτά «άσφαιρους» τους αντιπάλους τους και με τον Μπιτάντζε να παίρνει-έστω και καθυστερημένα-μπροστά έφτασε με ένα 10-0 στο 44-50 κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (54-58). Η Γεωργία έφτασε και στο +9 (54-63) στο πρώτο δίλεπτο της τέταρτης περιόδου, όμως τα τρίποντα Οκόμπο και Ρισασέ έδωσαν ανάσα στη Γαλλία (61-63) που ισοφάρισε (66-66) με 4:14 να απομένουν. Ο Σενγκέλια με τρίποντο και ο Μπόλντγουιν με βολές που κέρδισε σε προσπάθεια για τρεις στην εκπνοή έγραψαν, 1:26 πριν το τέλος, το 68-74, ενώ το κάρφωμα του Μπιτάνταζε σφράγισε τον θρίαμβο της Γεωργίας.

Δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

