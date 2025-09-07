Φινλανδοί και Λετονοί παρηγορούν δακρυσμένο Σέρβο μετά τον αποκλεισμό

Η Εθνικής Σερβίας δεν τα κατάφερε κόντρα στην Φινλανδία και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του EuroBasket, σοκάροντας όλο τον κόσμο.

Τόσο οι παίκτες, όσο και οι φίλαθλοι της ομάδας ήταν φανερά απογοητευμένοι και πικραμένοι και αυτό δεν μπόρεσε να κρυφτεί από τα πρόσωπα κανενός. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, η κάμερα «έπιασε» μια πολύ συγκινητική στιγμή, την οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα Φινλανδοί και Λετονοί προσπάθησαν να παρηγορήσουν έναν απαρηγόρητο Σέρβο με δάκρια στα μάτια, δημιουργώντας μια πολύ υγιή εικόνα ευγενούς άμιλλας, κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο να γίνεται.

Δείτε το βίντεο:

