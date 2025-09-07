ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φινλανδοί και Λετονοί παρηγορούν δακρυσμένο Σέρβο μετά τον αποκλεισμό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φινλανδοί και Λετονοί παρηγορούν δακρυσμένο Σέρβο μετά τον αποκλεισμό

Η Σερβία αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του EuroBasket προκαλώντας θλίψη και απογοήτευση στους φιλάθλους της ομάδας.

Η Εθνικής Σερβίας δεν τα κατάφερε κόντρα στην Φινλανδία και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του EuroBasket, σοκάροντας όλο τον κόσμο.

Τόσο οι παίκτες, όσο και οι φίλαθλοι της ομάδας ήταν φανερά απογοητευμένοι και πικραμένοι και αυτό δεν μπόρεσε να κρυφτεί από τα πρόσωπα κανενός. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, η κάμερα «έπιασε» μια πολύ συγκινητική στιγμή, την οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα Φινλανδοί και Λετονοί προσπάθησαν να παρηγορήσουν έναν απαρηγόρητο Σέρβο με δάκρια στα μάτια, δημιουργώντας μια πολύ υγιή εικόνα ευγενούς άμιλλας, κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο να γίνεται.

Δείτε το βίντεο:

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη