Νίκησε τη Βοσνία με σούπερ Λόιντ η Πολωνία και έδωσε ραντεβού στους «8» με Τουρκία

Μέρες… 2022 ζει η Πολωνία. Τρία χρόνια αφότου «τρέλανε» την Ευρώπη φτάνοντας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, προκρίθηκε στα προημιτελικά νικώντας με 80-72 την Βοσνία, παρότι κυνηγούσε στο σκορ για τρία δεκάλεπτα.

Πλέον θα βρει στο δρόμο της την Τετάρτη την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παρακολούθησε δια ζώσης το ματς κάνοντας… κατασκοπεία.

Κορυφαίοι, σε ένα ακόμη παιχνίδι, για τους Πολωνούς ο Τζόρνταν Λόιντ (28π.) και ο Ματέους Πονίτκα (19π.-11 ριμπ.-3 κλεψ.). Πάλεψε ο Γιουσούφ Νούρκιτς (20π.-7 ριμπ.-3 ασίστ) για τη Βοσνία, που έχασε στην τέταρτη περίοδο με τραυματισμό τον Τζον Ρόμπερσον (19π. με 5/7 τρίποντα).

Το ματς

Με τον Νούρκιτς να κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση η Βοσνία έφτασε νωρίς σε διψήφια διαφορά (2-13, 6-17). Η άνοδος του Λόιντ και του Πονίτκα βοήθησαν την Πολωνία να αντιδράσει και να μειώσει στους πέντε (21-26) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ αντέδρασε με τον ΝΒΑερ της και τον Ρόμπερσον (21-31), όμως οι δύο ηγέτες της πολωνικής ομάδας έφεραν το ματς στον πόντο (33-34, 36-37), προτού κλείσει το ημίχρονο στο 40-44.

Οι Πολωνοί πλησίασαν ξανά στον πόντο (45-46), αλλά ένα ξέσπασμα του Νούρκιτς απομάκρυνε και πάλι τη Βοσνία (47-55). Ο Πονίτκα κράτησε όρθια την ομάδα του, που επέστρεψε και πήρε το πρώτο της προβάδισμα στο ματς με τρίποντο του Πλούτα, 62-59, στα 27’’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Οι Βόσνιοι είδαν τον Ρόμπερσον να αποχωρεί με μυϊκό τραυματισμό 6:27 πριν το τέλος και η Πολωνία άρπαξε την ευκαιρία να ξεφύγει (73-66). Το καλάθι του Λόιντ στα 55,9'' πριν το τέλος διαμόρφωσε το 80-72 και... τελείωσε το παιχνίδι φέρνοντας την ομάδα του στην οκτάδα.

Δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

