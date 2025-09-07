Κλειδώνουν οι ομάδες των προημιτελικών (πρόγραμμα)

To πρώτο πιάτο των «16» του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με τα φαβορί να δοκιμάζονται σκληρά και ένα να την πατάει, καθώς η Σερβία αποκλείστηκε από τη Φινλανδία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Η δράση συνεχίζεται σήμερα, στην Arena Riga της Λετονίας, με τρεις αγώνες πριν το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με το Ισραήλ με φόντο τα προημιτελικά, σε μία ακόμα μέρα γεμάτη μπάσκετ.

Το Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη (12:00, Novasports Start) είναι αυτό που ανοίγει το πρόγραμμα. Η Πολωνία, δεύτερη στον 4o όμιλο, με νίκες επί της Σλοβενίας και του Ισραήλ, έρχεται με αυτοπεποίθηση αλλά και αδυναμίες από δύο ήττες στη φάση των ομίλων.

Ο Τζόρνταν Λόιντ (22 πόντους μέσο όρο) και ο Ματέους Πονίτκα (17,8 π.) οδηγούν την επίθεση, ενώ η άμυνα καλείται να περιορίσει τον Γιουσούφ Νούρκιτς (16,4 π., 9 ριμπ.) της Βοσνίας, που τερμάτισε τρίτη στον τρίτο όμιλο με ρεκόρ 3-2, χάρη σε δύο τεράστιες νίκες κόντρα σε Ελλάδα και Γεωργία.

Συνεχίζουμε με το Γαλλία-Γεωργία (15:15, ΕΡΤ1/ Novasports Start). Οι Γάλλοι μπορεί να ηττήθηκαν από το Ισραήλ στον όμιλό τους, αλλά πήραν την πρώτη θέση και έχοντας την 3η καλύτερη επίθεση στο τουρνουά και πλουραλισμό στο σκοράρισμα είναι το μεγάλο φαβορί.

Η Γεωργία από την άλλη, τέταρτη στον όμιλο της Εθνικής μας, έρχεται για την έκπληξη μετά την ήττα από τη Βοσνία (84-76). Με τον Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι να πρωταγωνιστεί στην επίθεση και τον Γκόγκα Μπιτάντζε να κυριαρχεί τόσο στο σκοράρισμα όσο και στα ριμπάουντ, οι Γεωργιανοί παίζουν χωρίς φόβο και θέλουν μετά και τους Ισπανούς να ρίξουν στο καναβάτσο και τους «τρικολόρ».

Τέλος το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, Ιταλία-Σλοβενία (18:30, Novasports Start). Ο Λούκα Ντόντσιτς της Σλοβενίας αντιμετωπίζει τον Σιμόνε Φοντέκιο της Ιταλίας, που τερμάτισε με ρεκόρ 4-1 στη δεύτερη θέση του ομίλου της Ελλάδας, με μοναδική ήττα αυτή από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο τουρνουά (Σλοβενία: 93,8 πόντοι) με τον πρώτο σκόρερ (Ντόντσιτς: 32,4 π.) κόντρα στην καλύτερη άμυνα (Ιταλία: 66,6 πόντοι). Θα καταφέρει η ομάδα του Ποτζέκο να περιορίσει τον «Luka Magic» ή ο Σλοβένος σταρ θα συνεχίσει το «one man show»;

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 85-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία (12:00)

Γαλλία - Γεωργία (15:15)

Ιταλία - Σλοβενία (18:30)

Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Ελλάδα ή Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

Τουρκία - Πολωνία ή Βοσνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ιταλία ή Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

Φινλανδία - Γαλλία ή Γεωργία (17:00 ή 21:00)

sport-fm.gr