Ελλάδα-Ισραήλ: Με πίστη και «γαλανόλευκη» ψυχή νικά και φεύγει για τα προημιτελικά η Εθνική

Τώρα ξεκινά το πραγματικό Ευρωμπάσκετ 2025 για την Εθνική! Απόψε το βράδυ (21:45) η Ελλάδα αντιμετωπίζει στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας το Ισραήλ, σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-1. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε της Ιταλίας (75-66), της Κύπρου (96-69), της Γεωργίας (94-53) και της Ισπανίας (90-86), χάνοντας μονάχα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την τέταρτη αγωνιστική (80-77).

Μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη» πορεύεται έχοντας εξαιρετικά ποσοστά πίσω από τα 6,75 μέτρα. Η χώρα μας μπορεί να έχει την 7η καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα με 86,4 πόντους ανά ματς, ωστόσο, είναι πρώτη σε ποσοστό τριπόντων, σουτάροντας με το εξαιρετικό 45,6% (11,4 εύστοχα σε 25 προσπάθειες ανά παιχνίδι)! Μεγάλο ρόλο σε αυτό έχει η επιβλητική παρουσία του Γιάννη, που τραβά παίκτες πάνω του και με το υψηλότατο μπασκετικό IQ του βρίσκει τους ακροβολισμένους ελεύθερους συμπαίκτες του.

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά», δήλωσε μεταξύ άλλων πριν το παιχνίδι ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής.

Όσον αφορά το Ισραήλ, τερμάτισε στην 4η θέση του τέταρτου και απαιτητικού ομίλου του Κατοβίτσε με ρεκόρ 3-2, χάνοντας στην ισοβαθμία τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την οικοδέσποινα, Πολωνία. Οι νίκες του ήρθαν απέναντι στην Ισλανδία (83-71), το Βέλγιο (92-89), αλλά και τη Γαλλία (82-69), δείχνοντας ικανό να κάνει «ζημιές» εφόσον δεν έχεις την απαραίτητη συγκέντρωση.

Φυσικά, από το ρόστερ του Άριελ Μπέιτ-Χαλάχμι ξεχωρίζει ο ΝΒΑερ, Ντένι Άβντιγια, ο οποίος και αριθμεί στο τουρνουά 16,8 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, όντας ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του στην επίθεση.

Να σημειωθεί πως οι δύο χώρες τέθηκαν αντιμέτωπες πριν από σχεδόν έναν μήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε φιλική αναμέτρηση στη Λεμεσό, με το Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 75-58, απέναντι βέβαια σε μια Εθνική που έπαιζε χωρίς τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας στο εν λόγω ζευγάρι μετά από 28 χρόνια και 12 διαδοχικές νίκες σε επίσημα και φιλικά.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία, η οποία το βράδυ του Σαββάτου (06/09) πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής επικρατώντας με 88-79 της Λετονίας, με την Ελλάδα να ψάχνει απόψε την πρόκρισή της στην «8άδα» για 18η φορά στην ιστορία της στη διοργάνωση!

Τι λέει η ιστορία

Η αποψινή είναι η 52η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 22.

