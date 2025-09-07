Σόκαρε όλη την Ευρώπη και έστειλε «σπίτι» το φαβορί Σερβία η φοβερή και τρομερή Φινλανδία!

Μυθική, ιστορική και άκρως παλικαρίσια πρόκριση για τη Φινλανδία που όχι μόνο κοίταξε... κατάματα το μεγάλο φαβορί για το χρυσό του Ευρωμπάσκετ 2025, Σερβία, αλλά την έστειλε και από νωρίς στο «σπίτι» της!

Η ομαδάρα του Λάσι Τούοβι κατάφερε να πραγματοποιήσει μια απίθανη εμφάνιση από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, να κοντράρει την πανίσχυρη και πιο έμπειρη Σερβία και να την στείλει στο... καναβάτσο με το τελικό σκορ 92-86, πανηγυρίζοντας για τέταρτη φορά στην ιστορία της και δεύτερη διαδοχική την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης!

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ καθ' όλη τη διάρκειά του, με τους «λύκους» να βρίσκουν στο πρόσωπο του Ελίας Βάλτονεν τον μεγάλο πρωταγωνιστή στα τελευταία λεπτά, με τον 26χρονο φόργουορντ να πετυχαίνει δέκα πόντους στα τελευταία 4 λεπτά και να χαρίζει το ροζ φύλλο στην ομάδα του!

Για ακόμη μια φορά, ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν εξωπραγματικός, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα, με τον Γιάντουνεν να προσθέτει 15 πόντους.

Για το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς που ξύπνησαν... οι εφιάλτες του Ευρωμπάσκετ 2022, όταν είχε αποκλειστεί και πάλι από τη φάση των «16», ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε 33 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ, ο Νίκολα Γιόβιτς ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους.

Το ματς:

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τη Φινλανδία, η οποία έπιασε στον... ύπνο την πανίσχυρη Σερβία και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ. Με τον Γιάντουνεν να να πρωταγωνιστεί και να «βομβαρδίζει» από μακριά, οι τυπικά φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα σερί 11-0 για το για το 11-1 στο 2ο λεπτό, προτού αναλάβει δράση ο Μάρκανεν και με έξι δικούς του πόντους, γράψει το 20-9 στο 5', σοκάροντας τους Σέρβους!

Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς βρήκε ρυθμό και χάρη στα τρίποντα των Αβράμοβιτς, Νίκολα Γιόβιτς, αλλά και τους πόντους του Γιόκιτς, κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά μέχρι τους 3 (22-25) στο 9', προτού οι Γιάντουνεν και Νίκολα Γιόβιτς διαμορφώσουν το 24-28 της περιόδου!

Με τέσσερις πόντους του Ντόμπριτς και δύο του Γιόκιτς, η Σερβία κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ (30-28) στις αρχές της δεύτερης περιόδου, για πρώτη φορά μετά το αρχικό 1-0. Έκτοτε, το παιχνίδι πήρε μια άγρια ομορφιά με ανταλλαγές «χτυπημάτων» από τις δύο εθνικές και συνολικά οκτώ εναλλαγές στο σκορ! Με τον Γιόκιτς να ηγείται στο σκοράρισμα και να έχει ανοίξει έναν... διαγωνισμό πόντων με τον Μάρκανεν, οι «?rlovi» κέρδισαν αυτό το μπρα-ντε-φερ και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-44.

Στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, η Σερβία χάρη στο τρίποντο του Νίκολα Γιόβιτς και τη βολή του Γιόκιτς προηγήθηκε για πρώτη φορά με +6 για το 51-46 στο 21'. Οι Φινλανδοί όχι μόνο δεν τα παράτησαν, αλλά με το μαχητικό τους πνεύμα επέστρεψαν δυναμικά στο ματς με «όπλο» το μακρινό τους σουτ. Με τον αρχηγό, Σάσου Σάλιν να πετυχαίνει back-to-back τρίποντα και συνολικά οι φιλοξενούμενοι να βρίσκουν 4 σουτ πίσω από τα 6,75μ. σε αυτό το διάστημα, οι «λύκοι» ανέτρεψαν την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 63-57 στο 27! Η Σερβία αντέδρασε και από την γραμμή των βολών και το τρίποντο του Ντόμπριτς ισοφάρισε σε 66-66 δύο λεπτά αργότερα, προτού ο Μάρκανεν με δύο εύστοχες βολές γράψει το 66-68 της περιόδου!

Το θρίλερ συνεχίστηκε και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου έλαμψε το άστρο του 18χρονου φόργουορντ, Μίκα Μούουρινεν, ο οποίος με δύο μεγάλα καλάθια μπροστά στον Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και με μία βολή στη συνέχεια, έκανε το 75-71 στο 34'. Οι τυπικά γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και ψύχραιμα και με τρίποντο του Γκούντουριτς και γκολ-φάουλ του «Joker» στην επόμενη επίθεση, προσπέρασαν για το 77-75.

Όμως, η φοβερή και τρομερή όμως Φινλανδία όχι απλά δεν «μάσησε», αλλά με περίσσιο θάρρος και... θράσος έπαιξε το δικό της μπάσκετ και με δύο πόντους του Μάρκανεν και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βάλτονεν στα τελευταία λεπτά με 10 πόντους, πήγε στο +7 για το 87-81 στα τελευταία 53 δευτερόλεπτα! Μια διαφορά που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη για την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς που ήταν το μέγα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης, με τη Φινλανδία να πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη με το τελικό 92-86!

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92.