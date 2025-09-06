Σπανούλης: «Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά»

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για το νοκ άουτ παιχνίδι απέναντι στο Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναλύει τα «κλειδιά» της αναμέτρησης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στον υψηλό ρυθμό παιχνιδιού που επιλέγουν οι Ισραηλινοί, στις άμυνες ζώνης που συχνά επιστρατεύουν για να μπερδέψουν τον αντίπαλο, αλλά και στον ηγέτη τους, Ντένι Άβντιγια, που πραγματοποιεί σπουδαία χρονιά τόσο στο ΝΒΑ όσο και στο τουρνουά.

Παράλληλα, τόνισε πως το σημαντικότερο πριν από ένα νοκ άουτ δεν είναι το τακτικό κομμάτι, αλλά το ψυχολογικό, ενώ ξεκαθάρισε ότι σε τέτοιου είδους αγώνες δεν υπάρχουν εύκολα βράδια, αφού οι λεπτομέρειες και η ψυχολογία καθορίζουν τα πάντα.

Τέλος, ερωτηθείς με τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, προτίμησε να μείνει μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και από τη Μακάμπι που παίζει αυτές τις άμυνες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά».«Ο Άβντιγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες».«Το πιο σημαντικό πριν τα νοκ άουτ είναι εξω-μπασκετικό, όχι μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, πίστη, αυτοπεποίθηση και να λειτουργείς ως ομάδα μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυνατή κατάσταση».«Φυσικά τα παιχνίδια ως τώρα μάς δείχνουν πως μπορεί να γίνουν εκπλήξεις, αλλά δεν περιμέναμε να το δούμε για να το γνωρίζουμε αυτό. Στα νοκ άουτ παιχνίδια όλα γίνονται, λίγο να βάλει η μία ομάδα τα σουτ, λίγο εσύ να μην τα βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Μας έδειξαν και τα σημαντικά ματς ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και πρέπει να κουραστείς και να παλέψεις για να προκριθείς».Για το αν θα υπάρξει κάποια μορφή διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται στην Γάζα είπε:«Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».

Πηγή: sport-fm.gr