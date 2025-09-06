Πρόκριση με… ζόρι για Γερμανία, «καθάρισε» στο 4ο δεκάλεπτο την Πορτογαλία

Έπρεπε να αφυπνιστεί στο τέταρτο δεκάλεπτο η Γερμανία για να γλιτώσει από μια τεράστια έκπληξη και να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επικράτησαν 85-58 της Πορτογαλίας, η οποία ήταν… στενός κορσές για τρία δεκάλεπτα.

Ιταλία ή Σλοβενία ο αντίπαλος στους «8» για την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος επέστρεψε μετά την περιπέτεια υγείας του και κάθισε στον πάγκο για πρώτη φορά στο Ευρωμπάσκετ.

Φρανς Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν Άιζακ Μπόνγκα (15π., 7 ριμπ.) και Μαόντο Λο (12π., 3 ασίστ). Ο Νέμιας Κέτα των Σέλτικς ξεχώρισε από την Πορτογαλία με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Πορτογαλία μπήκε δυναμικά και με πέντε πόντους του Κέτα προηγήθηκε με ισάριθμη διαφορά (2-7). Η Γερμανία όμως γρήγορα έκοψε τα… αστεία απαντώντας με ένα 9-0 (11-7) και με Σρέντερ και Βάγκνερ να έχουν από τέσσερις πόντους έκλεισε το δεκάλεπτο στο 17-12. Οι Ίβηρες πάντως δεν αποθαρρύνθηκαν και με τρίποντο του Σα προσπέρασαν, 21-22, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ολοκληρώνοντας, δε, ένα δικό τους 9-0 ξέφυγαν με πέντε (21-26) αναγκάζοντας τον Άλεξ Μουμπρού να καλέσει τάιμ άουτ. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές αντέδρασαν με έξι αναπάντητους πόντους προσπερνώντας με κάρφωμα του Βάγκνερ (27-26), αλλά η Πορτογαλία έκλεισε το ημίχρονο μπροστά (31-32) με τρίποντο του Γουίλιαμς και κάρφωμα και φάουλ του Κέτα.

Παρότι αδυνατούσε να βρει τον συνήθη της δαιμονιώδη ρυθμό, η Γερμανία κατάφερε, βασιζόμενη στους δύο ηγέτες της να καθίσει στη θέση του οδηγού, 44-40 και λίγο αργότερα 52-43, με τρίποντο του καλού «ζεστού» Μπόνγκα. Πάντως οι Πορτογάλοι δεν «μάσησαν» και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο σε απόσταση αναπνοής, 52-51. Πάνω που όλοι προετοιμάζονταν για θρίλερ, ήρθε στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Λο και με διαδοχικά τρίποντα έδωσε στην ομάδα του την ώθηση να πατήσει γκάζι και με ένα 14-0 να «καθαρίσει» το ματς ξεφεύγοντας 65-51, έξι λεπτά πριν το τέλος. Η διαφορά στο φινάλε άνοιξε πολύ, αλλά δεν αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που πέρασαν οι Γερμανοί μέχρι να επικρατήσουν.

Δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58