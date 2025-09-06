Επιστολή-απάντηση της Euroleague προς Ολυμπιακό: «Η πρόταση της Αθήνας, η πιο συμφέρουσα στην ιστορία του Final Four»!

Νέα διάσταση στο θρίλερ για το Final Four της Euroleague το 2026 φέρνει η σημερινή (06/09) αποκάλυψη του iEidiseis.

Μετά την ανακοίνωση της Ένωσης Προπονητών, η διοίκηση της λίγκας, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, απάντησε στην επιστολή που απέστειλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το iEidiseis τονίζει ότι «στην επιστολή της η Euroleague υπογραμμίζει πως η οικονομική προσφορά της Αθήνας είναι μακράν καλύτερη από την αντίστοιχη του Βελιγραδίου, αλλά η δημοσιοποίηση της αντίθεσης των ''ερυθρόλευκων'' δημιουργεί προβλήματα στο κύρος της διοργάνωσης. Για αυτό τον λόγο την καλεί να αποφεύγει συστηματικά στο μέλλον τέτοιες αντιδράσεις».

Προσθέτει, δε, ότι η πρόταση της ελληνικής πρωτεύουσας αποτελεί την πιο συμφέρουσα στην 26ετή ιστορία της διοργάνωσης, υπερτριπλάσια σε αξία από την καλύτερη προηγούμενη προσφορά ευρωπαϊκής πόλης.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της EB Management, που κινήθηκε με επαγγελματισμό και πλήρη ακεραιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου Μέσου, τα έσοδα από τη διοργάνωση στην Αθήνα του Final Four προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 15 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η διοργάνωση θα είναι κερδοφόρα σε αντίθεση για παράδειγμα με το Final Four του Βερολίνου, όπου η διοργάνωση όχι μόνο δεν έφερε έσοδα, αλλά μπήκε και 300.000 ευρώ μέσα.

Επιπλέον, η λίγκα ασκεί κριτική για τις διαρροές που έγιναν μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ECA, σημειώνοντας ότι κυκλοφόρησαν ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες που έθιγαν συνεργάτες και στελέχη της Euroleague, γεγονός που -όπως υπογραμμίζεται- υπονομεύει την αξιοπιστία του οργανισμού και πλήττει άδικα τη φήμη του προσωπικού.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για έλλειψη διαφάνειας, η Euroleague ξεκαθαρίζει ότι όλοι οι μέτοχοι-ομάδες έχουν δικαίωμα να δουν τα συμβόλαια με τους συνεργάτες στα γραφεία της EB, με την προϋπόθεση τήρησης συμφωνίας εμπιστευτικότητας (NDA). Ωστόσο, αντίγραφα των συμφωνιών δεν μπορούν να κοινοποιηθούν εκτός του οργανισμού.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο Γκόραν Σάσιτς δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να μιλά εκ μέρους της Euroleague, ούτε έχει λάβει σχετική εντολή από τη διοίκηση, ενώ την ευθύνη για όποιες δηλώσεις κάνει, φέρει αποκλειστικά ο ίδιος.

Η Euroleague καλεί σε υπεύθυνη στάση, χαρακτηρίζει «επιζήμιες και αντιπαραγωγικές» τις ανοιχτές επιστολές με εικασίες για τη διοίκηση και δηλώνει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε μέλος ξεχωριστά για οποιοδήποτε ερώτημα.

Πηγή: sport-fm.gr