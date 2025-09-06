Ο Νούρκιτς διαφωνεί με Αταμάν: «Ανοησίες όλα αυτά περί της ώρας των αγώνων»

Ο Εργκίν Αταμάν καυτηρίασε (και) σήμερα την απόφαση της FIBA να ορίσει στις 12:00 το μεσημέρι τον αγώνα της Τουρκίας με την Σουηδία. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που την Κυριακή θα αντιμετωπίσει με την Βοσνία την Πολωνία την ίδια ώρα (12:00) θεωρεί πως όλα αυτά είναι δικαιολογίες.

«Αυτά περί της ώρας των αγώνων είναι ανοησίες… Απλά το μόνο που κάνουν είναι να δραματοποιούν μία κατάσταση. Για εμένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έπαιζα και στις πέντε το πρωί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα αισθανόμουν λύπη μόνο για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν την ίδια ημέρα. Για εμάς είναι μία χαρά. Οποτεδήποτε κι αν μας πουν να παίξουμε, θα παίξουμε», τόνισε ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ.