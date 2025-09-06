ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νούρκιτς διαφωνεί με Αταμάν: «Ανοησίες όλα αυτά περί της ώρας των αγώνων»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νούρκιτς διαφωνεί με Αταμάν: «Ανοησίες όλα αυτά περί της ώρας των αγώνων»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς θεωρεί ανεδαφική την συζήτηση περί ώρας διεξαγωγής των αγώνων στους «16» του Ευρωμπάσκετ διαφωνώντας με τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν καυτηρίασε (και) σήμερα την απόφαση της FIBA να ορίσει στις 12:00 το μεσημέρι τον αγώνα της Τουρκίας με την Σουηδία. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που την Κυριακή θα αντιμετωπίσει με την Βοσνία την Πολωνία την ίδια ώρα (12:00) θεωρεί πως όλα αυτά είναι δικαιολογίες.

«Αυτά περί της ώρας των αγώνων είναι ανοησίες… Απλά το μόνο που κάνουν είναι να δραματοποιούν μία κατάσταση. Για εμένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έπαιζα και στις πέντε το πρωί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα αισθανόμουν λύπη μόνο για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν την ίδια ημέρα. Για εμάς είναι μία χαρά. Οποτεδήποτε κι αν μας πουν να παίξουμε, θα παίξουμε», τόνισε ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη