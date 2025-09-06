Τρόμαξε να νικήσει τη Σουηδία η Τουρκία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με την ψυχή στο στόμα, η Τουρκία επικράτησε της Σουηδίας με 85-79 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Μαέστρος ο Σενγκούν, πολύ καλός και ο Όσμαν.

Η Τουρκία επιβίωσε από την απειλή μιας τεράστιας έκπληξης στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τρόμαξε για να καταβάλει με 85-79 στη Ρίγα την αντίσταση της εξαιρετικής Σουηδίας, που προηγείτο μέχρι το 25', αλλά παρότι πάλεψε ως το τέλος, δεν άντεξε.

Ο Αλπερέν Σενγκούν (24π., 16 ριμπ., 6 ασίστ) ξεχώρισε για τους νικητές, που επιστρέφουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2009 και θα αντιμετωπίσουν το νικητή του Πολωνία-Βοσνία. Πολύ καλός ο Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους και 4/6 τρίποντα, όπως κι ο Ερτσάν Οσμάνι με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Λούντβιγκ Χάκανσον με 16 πόντους και 5 ασίστ και ο Πέλε Λάρσον με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ξεχώρισαν από την Σουηδία που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Το ματς

Η Σουηδία μπήκε με θράσος στο ματς και προηγήθηκε με έξι (0-6, 3-9) με πρωταγωνιστή τον Χάκανσον. Ο Όσμαν με οκτώ προσωπικούς πόντους έφερε την ομάδα του στα ίσα (13-13), αλλά μόνο προσωρινά, καθώς η άμυνα της Τουρκίας ήταν άθλια δεχόμενη 21 πόντους στα πρώτα εξίμισι λεπτά του αγώνα (15-21). O φόργουορντ του Παναθηναϊκού κρατούσε όρθια την Τουρκία, αλλά φορτώθηκε με τρίτο φάουλ 1:11 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, που έκλεισε με τους Σουηδούς μπροστά, 20-23.

Η Τουρκία αποφάσισε να αρχίσει να παίζει άμυνα στη δεύτερη περίοδο, αλλά η ανάγκη για τις πρώτες ανάσες σε Λάρκιν και Σενγκούν την έκαναν… δυσκοίλια επιθετικά, με τους «βόρειους» να κρατούν σταθερά το προβάδισμα (28-33), που έφτασε για πρώτη φορά στους επτά, 32-39, 2:38 πριν το ημίχρονο. Το φοβερό τρίποντο και φάουλ του Άντερσον βοήθησε την Σουηδία να κλείσει το ημίχρονο στο +5 (37-42), προκαλώντας πονοκέφαλο στον Εργκίν Αταμάν.

Το αουτσάιντερ αποσπάστηκε και πάλι με επτά (37-44) στις αρχές της τρίτης περιόδου, όμως πληγώθηκε από το τρίτο φάουλ του Χάκανσον και η Τουρκία με τρίποντο του Οσμάνι πέρασε για πρώτη φορά μπροστά, 46-44, στα μισά του δεκαλέπτου. Το αυστηρό αντιαθλητικό του Πάντζαρ στον Όσμαν επέτρεψε στους γείτονες να ολοκληρώσουν ένα 14-0 και να φτάσουν στο 51-44. Η Τουρκία είχε πια βρει ρυθμό οδηγώντας το σκορ στο 61-50 με μαέστρο τον Σενγκούν, για να τελειώσει η περίοδος στο 63-55.

Οι Σουηδοί δεν κατέθεσαν τα όπλα και έγιναν ξανά απειλητικοί πλησιάζοντας στους τρεις (69-66), εξίμισι λεπτά πριν το τέλος. Με τον Λάρσον και τον Χάκανσον οδηγούς ισοφάρισαν (69-69, 77-77) μετατρέποντας σε θρίλερ το φινάλε. Τα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν ανάσες στην Τουρκία, που με βολές του Όσμαν και καλάθι του Σενγκούν ανάσανα, 80-76, με ενάμιση λεπτό να απομένει. Το κάρφωμα του Γκάντεφορς έφερε τη Σουηδία σε απόσταση ενός σουτ, 82-79, στα 27'', ο Σενγκούν έδωσε... δικαιώματα με 1/4 βολές, αλλά ο Πάντζαρ σπατάλησε την τελευταία ευκαιρία της ομάδας του αστοχώντας σε τρίποντο για να φέρει το ματς στο -1 και η Τουρκία ανάσανε βαθιά.

Δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

sport-fm.gr 

 

