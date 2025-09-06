ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Το show της Ελλάδας στο «Σπύρος Κυπριανού»

Οι πιο εντυπωσιακές φάσεις της Εθνικής από τους ομίλους του Eurobasket

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της Εθνικής Ελλάδας από τις αναμετρήσεις που έδωσε στους ομίλους του Eurobasket.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τους ομίλους του Eurobasket. Πέρασε ως πρώτη στη φάση των «16» με ρεκόρ 4-1 και στην τελευταία αγωνιστική κατάφερε να κερδίσει τον... κακό της δαίμονα, την Ισπανία.

Η «επίσημη αγαπημένη» πέρα από ουσία είχε και θέαμα. Έτσι, η FIBA δημοσίευσε ένα βίντεο με διάρκεια 8:04 με τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της Ελλάδας.

Δείτε το βίντεο:

sdna.gr 

 

