Επίσημο το «αντίο» στον Ιταλό Ομοσπονδιακό Σέρτζιο Σκαριόλο από την ισπανική Ομοσπονδία

«O Σέρτζιο Σκαριόλο αποχαιρετά την «Οικογένεια» ως ο πιο επιτυχημένος Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ανδρών της Ισπανίας στην Ιστορία» αναφέρει στην ανακοίνωση του «αντίο» στον Ιταλό τεχνικό η ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ.

Ο Σκαριόλο γνώριζε αμέσως μετά την ήττα από την εθνική Ελλάδας χθες (4/9) στην 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου ήταν ο τελευταίος του, καθώς ήδη από τις 3 Ιουλίου έχει ανακοινωθεί ως ο νέος τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης. Και σίγουρα ο αποκλεισμός της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2022, Ισπανίας, για πρώτη φορά στην Ιστορία της από τους «16» ενός Ευρωμπάσκετ αποτέλεσε... άδοξο τέλος, για αυτόν τον μεγάλο προπονητή που αν και Ιταλός συνέδεσε την προπονητική καριέρα του με την εθνική ανδρών της Ισπανίας.

Και προσθέτει η FEB: «Ο Σέρτζιο Σκαριόλο Sergio ολοκληρώνη την επιτυχημένη εποχή του ως Ομοσπονδιακός προπονητής έχοντας χαρίσει στην εθνική ανδρών οκτώ από τα συνολικά 20 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις και πέντε από τα έξι χρυσά μετάλλιά της. Μια παράδοση που αντικατοπτρίζεται και στη μεθοδολογία εργασίας του, από τις κατηγορίες των εθνικών μκρών ηλικιών έως το ανώτερο επίπεδο.

Η πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας, Ελίσα Αγκιλάρ, αποχαιρέτησε με τα εξής λόγια τον Σέρτζιο Σκαριόλο: «Ήταν πραγματική χαρά μας που είχαμε τον Σέρτζιο μαζί μας για 15 υπέροχα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουμε -τόσο συχνά- αγγίξει τον ουρανό μαζί».

Για να προσθέσει η Ελίσα Αγκιλάρ: «Δεν μας αρέσει να αποχαιρετάμε τον Σέρτζιο με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του στο "Οικογένεια" μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ξέρουμε ότι θα τον έχουμε κοντά μας, αν και τώρα θα τον βλέπουμε και θα τον παρακολουθούμε στην τηλεόραση.»

Η ισπανική Ομοσπονδία κατέληξε στη σχετική ανακοίνωση: «Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη από το σύνολο του αθλήματός μας για τη συμβολή του στη μεταμόρφωσή του και στη δημιουργία ενός μοντέλου που έχει δομήσει ολόκληρο το ισπανικό μπάσκετ των ανδρών, από τη βάση μέχρι την κορυφή της ανταγωνιστικής του πυραμίδας. Ευχαριστούμε Σέρτζιο. Ευχαριστούμε Σκαριόλο».

Η «Φούρια Ρόχα» επί των ημερών του Σέρτζιο Σκαριόλο κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (2009, 2011, 2015, 2022) και ένα χάλκινο (2013). Το 2019 στην Κίνα αναδείχτηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, και σε αυτούς του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο είχε αποχαιρετήσει την εθνική Ισπανίας αμέσως μετά την ήττα της Ελλάδας τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (4/9), κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, δίπλα στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής, Βασίλη Σπανούλη: «Προφανώς, κανείς δεν ονειρεύεται να χάσει τον τελευταίο του αγώνα. Θα ήθελα πολύ να κερδίσω. Αλλά δεν μπορώ να είμαι πιο Υπερήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου. Είναι απίστευτο πώς επέστρεψαν από μία διαφορά 15 πόντων και κατάφεραν να κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό. Η προσπάθεια, η ανταγωνιστικότητα, η ενέργεια που έβαλαν στο παιχνίδι είναι απίστευτη. Κοιτάς το ρόστερ... Πρέπει να είσαι περήφανος, που τελείωσες με δύο 19χρονους στο παρκέ. Γιατί άξιζαν να τελειώσουν το παιχνίδι και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν αυτά τα λεπτά. Γιατί είναι το μέλλον, μαζί με τους περισσότερους άλλους παίκτες. Αλλά είναι ιδιαίτερο θέμα υπερηφάνειας να τους βλέπεις να εκτοξεύονται, να αγωνίζονται και να παίζουν τόσο καλά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ