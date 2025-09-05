Κέρδισε την πρόκληση η Κύπρος, απόλυτα πετυχημένη η διοργάνωση του FIBA EuroBasket 2025

To στοίχημα κερδήθηκε! Αυτό επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις που έκαναν οι πρωταγωνιστές, προπονητές, καλαθοσφαιριστές, δημοσιογράφοι, ξένοι προσκεκλημένοι, πριν και μετά από τους αγώνες.

Η επιτυχία σαφώς πιστώνεται σε όσους εργάστηκαν πολλούς μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της, ώστε όλα να είναι στην εντέλεια. Από την ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, της Οργανωτικής Επιτροπής και τα δεκάδες άτομα προσωπικό και τους εκατοντάδες εθελοντές.

Και πράγματι όλα ήταν στην εντέλεια. Η Κύπρος μπήκε πλέον στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ ως η μικρότερη χώρα που διοργάνωσε το τουρνουά, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση κι άλλων τέτοιων διοργανώσεων στο μέλλον στο νησί. Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά σε οτιδήποτε αφορά τον αθλητισμό.

Τα πάντα στο Αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» κύλησαν κατά γράμμα και με βάση τις οδηγίες της FIBA, με όλους τους εμπλεκομένους (ομάδες, καλαθοσφαιριστές, δημοσιογράφους, προσκεκλημένους κ.ά.) να μένουν ευχαριστημένοι. Φυσικά, η υπέροχη φιλοξενία της Κύπρου, όσον αφορά τη διαμονή των ομάδων, έγινε θέμα στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, κερδίζοντας επίσης θετικά σχόλια.

Μεγάλη προσέλευση

Η διοργάνωση αγκαλιάστηκε και από τον κόσμο της Κύπρου, κάτι που φανερώνεται και από την παρουσία στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Σε αρκετά από τα παιχνίδια το στάδιο ήταν κατάμεστο. Αποκορύφωμα φυσικά ο τελευταίος αγώνας της διοργάνωσης, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία, στο οποίο παρευρέθηκαν 7,709 άτομα, δημιουργώντας μία καταπληκτική ατμόσφαιρα, όμοια της οποίας δεν είδαμε ποτέ ξανά στη χώρα μας, σε αγώνα μπάσκετ! Και ο αγώνας συνδυάστηκε και με νίκη της Εθνικής Ελλάδας, σε ένα συγκλονιστικό ματς, με το οποίο η Γαλανόλευκη πήρε την πρωτιά του ομίλου.

Δεύτερο σε προσέλευση ήταν η ιστορική πρώτη αναμέτρηση Κύπρου και Ελλάδας (7,349) και τρίτο το Γεωργία-Ελλάδα (7,290). Περισσότερα από εφτά χιλιάδες εισιτήρια διατέθηκαν και στο Ελλάδα-Ιταλία.

Τον παλμό του κόσμου ένιωσαν και οι Κύπριοι διεθνείς, με τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να μαζεύουν όσο προχωρούσε η διοργάνωση ακόμη περισσότερο κόσμο, με αποκορύφωμα τον αγώνα με την Ισπανία, όπου σημειώθηκε το 2ο μεγαλύτερο ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων σε αγώνα της Εθνικής (μετά το ματς με Ελλάδα), με πέραν των 5 χιλιάδων φιλάθλων.

Φοβερές συγκινήσεις στο αγωνιστικό

Από το βράδυ της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, το FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο πέρασε λοιπόν στην ιστορία, με τη δράση πλέον να συνεχίζεται στη Ρίγα, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν τα νοκ άουτ της διοργάνωσης για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Τα 15 παιχνίδια του γ’ ομίλου πρόσφεραν απίστευτες συγκινήσεις, με την αγωνία για τις ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς και την τελική κατάταξη, να κρατάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός όμιλος στον οποίο υπήρχαν δύο ανοικτές θέσεις πριν από την τελευταία αγωνιστικού, αφού στους άλλους τρεις ομίλους (Ρίγα, Τάμπερε, Κατόβιτσε) είτε είχαν κλειδώσει από προηγουμένως τα τέσσερα εισιτήρια, είτε υπήρχε μονάχα μία εκκρεμότητα.

Την πρωτιά στον όμιλο εξασφάλισε η Ελλάδα που στους «16» θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ, ομάδα που είχε αντιμετωπίσει στην Κύπρο στο ECOMMBX Cup που είχε διεξαχθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ. Δεύτερη κατετάγη η Ιταλία, τρίτη η Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τέταρτη η Γεωργία που στην επόμενη φάση θα παίξουν με τις Σλοβενία, Πολωνία και Γαλλία αντίστοιχα.

Στα στοιχεία φυσικά που θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη ήταν ότι η Ελλάδα κέρδισε μετά από 12 χρόνια την Ισπανία, για την οποία ήταν ο πρώτος αποκλεισμός από τη νοκ άουτ φάση του Ευρωμπάσκετ μετά το 1989. Μάλιστα, η «Φούριας Ρόχας» έγινε η πρώτη κάτοχος του τίτλου που μένει εκτός νοκ-άουτ από το 1995.

Φυσικά, όλοι θα θυμόμαστε για πάντα την παρουσία και την απίστευτη εμπειρία της Εθνικής μας ομάδας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρώτη του ιστορική συμμετοχή σε Ευρωμπάσκετ, παρουσιάστηκε ανταγωνιστικό απέναντι και στις πέντε αντιπάλους του και κέρδισε θετικά σχόλια για τη μαχητικότητα του. Εξάλλου, πολλές στιγμές των διεθνών μας κέρδισαν θέση στα highlights της FIBA και έκαναν τον γύρο του κόσμου.