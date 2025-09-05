ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην κορυφή η Γερμανία, άλμα της Τουρκίας - 4η η Ελλάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην κορυφή η Γερμανία, άλμα της Τουρκίας - 4η η Ελλάδα

Ανακατατάξεις στο power ranking ενόψει νοκ άουτ

Ανακατατάξεις στο power ranking της FIBA ενόψει των νοκ άουτ του Eurobasket. Στην κορυφή η Γερμανία. Πέρασε δεύτερη η Τουρκία. Αμετακίνητη στην 4η θέση η Ελλάδα.

Η φάση των ομίλων του Eurobasket τελείωσε και πλέον σειρά παίρνουν τα νοκ άουτ, με τη FIBA να δημοσιοποιεί τη λίστα με το power ranking και τη Γερμανία να σκαρφαλώνει πλέον στην πρώτη θέση.

Άλμα για την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, που ανέβηκε 4 θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 2η πίσω από τη Γερμανία, με τη Σερβία να πέφτει στην 3η.

Η Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει στην 4η θέση, με το Ισραήλ που θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» του Eurobasket να μην είναι καν μέσα στην 10άδα.

Εικόνα

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη