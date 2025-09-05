Άλλαξε η ώρα του Ελλάδα - Ισραήλ (πρόγραμμα)

Με την αυλαία των ομίλων να πέφτει, το Ευρωμπάσκετ περνά πλέον στη φάση των «16», εκεί όπου κάθε αγώνας είναι τελικός! Οι πρώτες αναμετρήσεις, του Σαββάτου, είχαν ήδη γίνει γνωστές από χθες (03/09), ενώ χθες (04/09) μάθαμε και τα ζευγάρια της Κυριακής και φυσικά τον αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδας, που είναι το Ισραήλ. Το βράδυ και όχι στις 12:00 το μεσημέρι ο αγώνας της Ελλάδας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι ώρες των αγώνων:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία-Σουηδία 12:00

Γερμαν-Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία-Λετονία 18:30

Σερβία-Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία 12:00

Γαλλία-Γεωργία 15:15

Ιταλία-Σλοβενία 18:30

Ελλάδα-Ισραήλ 21:45

sport-fm.gr