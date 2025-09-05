Τα highlights από την επιβλητική εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Ισπανούς!

Η Εθνική Ελλάδος πανηγύρισε την νίκη πρωτιάς κόντρα στην Ισπανία, έχοντας ξανά σε τρομερό βράδυ τον σταρ της, Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς ήταν για ένα ακόμα βράδυ εξαιρετικός, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι έχοντας «αγγίξει» ένα ιστορικό triple-double, με 25 πόντους (9/15 δίποντα, 7/12 βολές), 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ παράλληλα συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πρόσφερε πλούσιο θέαμα με εντυπωσιακές φάσεις!

Το βίντεο με τα highlights του Γιάννη κόντρα στην Ισπανία:

