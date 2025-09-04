Ο «δρόμος» της Ελλάδας προς τον τελικό του Ευρωμπάσκετ
ΓΗΠΕΔΟ
Μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας στην αυλαία των ομίλων στο Eurobasket 2025 και την κατάκτηση της 1ης θέσης, η Εθνική ομάδα έμαθε τον αντίπαλό της στη φάση των «16».
Το Ισραήλ θα είναι τελικά ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Eurobasket 2025 μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ' Όμιλο.
Η γαλανόλευκη νίκησε δια πυρός και σιδήρου την Ισπανία με 90-86 στο τελευταίο παιχνίδι της φάση των Ομίλων και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ στη φάση των «16» του Eurobasket 2025.
Στη συνέχεια ο νικητής του Ελλάδα - Ισραήλ θα διεκδικήσει την είσοδο στην τετράδα και στη «ζώνη» των μεταλλίων απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.
Ο δρόμος της Ελλάδας προς τον τελικό
Η Φάση των «16»: Ελλάδα - Ισραήλ (Κυριακή 7/9, 12:00)
Προημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ Vs Λιθουανία - Λετονία
Ημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ / Λιθουανία - Λετονία Vs Τουρκία - Σουηδία Vs Πολωνία - Βοσνία
