Ο «δρόμος» της Ελλάδας προς τον τελικό του Ευρωμπάσκετ

Το Ισραήλ θα είναι τελικά ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι του Eurobasket 2025 μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ' Όμιλο.

Η γαλανόλευκη νίκησε δια πυρός και σιδήρου την Ισπανία με 90-86 στο τελευταίο παιχνίδι της φάση των Ομίλων και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ στη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Στη συνέχεια ο νικητής του Ελλάδα - Ισραήλ θα διεκδικήσει την είσοδο στην τετράδα και στη «ζώνη» των μεταλλίων απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία.

Ο δρόμος της Ελλάδας προς τον τελικό

Η Φάση των «16»: Ελλάδα - Ισραήλ (Κυριακή 7/9, 12:00)

Προημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ Vs Λιθουανία - Λετονία

Ημιτελικά: Ελλάδα - Ισραήλ / Λιθουανία - Λετονία Vs Τουρκία - Σουηδία Vs Πολωνία - Βοσνία

