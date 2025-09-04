ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παπανικολάου έπιασε σε συμμετοχές τον Γκάλη και μπήκε στη «γαλανόλευκη» 10άδα!

Στην πρώτη δεκάδα σε συμμετοχές με την εθνική ανδρών μπήκε ο Κώστας Παπανικολάου, ισοφαρίζοντας τον Νίκο Γκάλη.

Ιστορικό επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας έφτασε τις 168 συμμετοχές στο παιχνίδι με την Ισπανία και ισοφάρισε τον σπουδαίο Νίκο Γκάλη.

Κάπως έτσι, μπήκε στην πρώτη δεκάδα με συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας στο πιθανότατα τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με το εθνόσημο στο στήθος.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας ασφαλώς και βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με την πρώτη τριάδα να συμπληρώνουν οι Παναγιώτης Φασούλας και Φάνης Χριστοδούλου.

