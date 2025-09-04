Ο Παπανικολάου έπιασε σε συμμετοχές τον Γκάλη και μπήκε στη «γαλανόλευκη» 10άδα!

Ιστορικό επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας έφτασε τις 168 συμμετοχές στο παιχνίδι με την Ισπανία και ισοφάρισε τον σπουδαίο Νίκο Γκάλη.

Κάπως έτσι, μπήκε στην πρώτη δεκάδα με συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας στο πιθανότατα τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με το εθνόσημο στο στήθος.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας ασφαλώς και βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με την πρώτη τριάδα να συμπληρώνουν οι Παναγιώτης Φασούλας και Φάνης Χριστοδούλου.

Oh! captain my captain!

Ο Κώστας Παπανικολάου φτάνει απόψε στις 168 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών, "ισοφαρίζει" την επίδοση του GOAT @NickGalis6 και μπαίνει στην πρώτη 10αδα των διεθνών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής#EuroBasket2025 #HellasBasketball pic.twitter.com/XAdB5qxHuo — Yannis Psarakis (@YPsar) September 4, 2025

sport-fm.gr