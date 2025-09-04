BINTEO: Η διαστημική εμφάνιση του Ντόντσιτς κόντρα στο Ισραήλ

Η Σλοβενία πανηγύρισε τη νίκη με 106-96 κόντρα στο Ισραήλ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιακά την παρουσία τους στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025. Πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των νοκ άουτ, μετά από ένα τρομερό παιχνίδι του Λούκα Ντόντσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 37 πόντους (8/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 9/9 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ σε 33:39 λεπτά εντός παρκέ. Ήδη στο πρώτο ημίχρονο είχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο ο Ντόντσιτς έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του EuroBasket όπου θα είχε σημειώσει πάνω από ένα triple double, αφού ο ίδιος είχε σημειώσει ξανά κόντρα στο Βέλγιο και είχε γίνει ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που είχε φτάσει σε αυτό το επίτευγμα.

