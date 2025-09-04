Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροφ κόντρα στην Ισπανία

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Εθνική. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ για το κρίσιμο ματς με την Ισπανία, το οποίο θα κρίνει αν θα καταλάβει την πρώτη ή την τέταρτη θέση του Γ' ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ένιωσε ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να τον προφυλάξει σε αυτό το ματς, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποια υποτροπή που θα του στερήσει τη συμμετοχή στα νοκ-άουτ.

Επομένως, η Ελλάδα θα παίξει με 11άδα στο συγκεκριμένο ματς: Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο Σαμοντούροφ έχει 6,3 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά 19.2 λεπτά συμμετοχής στα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ.

sport-fm.gr