Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket 2025, η Ελλάδα έμαθε ποιες... δύο ομάδες είναι υποψήφιες να αντιμετωπίσει στους «16».

Η νίκη της Σλοβενίας επί του Ισραήλ και η εύκολη επικράτηση της Γαλλίας επί της Ισλανδία, διαμόρφωσαν τον «χάρτη» της Εθνικής μας ομάδας ενόψει των «16» του Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα: Εάν και εφόσον η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία, τότε θα αναμετρηθεί στο πρώτο νοκ άουτ με το Ισραήλ που τερμάτισε στην 4η θέση του Δ' Ομίλου.

Εάν ωστόσο χάσει η Ελλάδα από την Ισπανία, τότε θα βρει στον δρόμο της την Γαλλία που τερμάτισε στην κορυφή του Δ' Ομίλου.

Σχηματίστηκε η τελική κατάταξη του Δ' Ομίλου, με την Σλοβενία να παίρνει την 3η θέση και την Πολωνία να τερματίζει στην 2η θέση.

Δ' Όμιλος

  • Γαλλία 4-1
  • Πολωνία 3-1 *
  • Σλοβενία 3-2
  • Ισραήλ -3-2
  • Βέλγιο 1-3 *
  • Ισλανδία 0-5

* Εκκρεμεί το μεταξύ τους ματς το αποτέλεσμα του οποίου δεν επηρεάζει την τελική κατάταξη.

gazzetta.gr

