Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πάρτι απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη με +10 (96-106). Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των Σλοβένων στο EuroBasket 2025, με την παρέα του Λούκα Μάτζικ να κατακτά την τρίτη θέση του ομίλου και να περιμένει να μάθει ποιος θα είναι δεύτερος στο γκρουπ της Ελλάδας.

Η Σλοβενία είχε τον έλεγχο του αγώνα στην μεγαλύτερη διάρκεια, με το Ισραήλ να δείχνει στο τέταρτο δεκάλεπτο μια αντίδραση, μειώνοντας στους 5, αλλά χωρίς να πετυχαίνει κάτι περισσότερο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, φτάνοντας μια ανάσα από το δεύτερο τρίπλ νταμπλ της καριέρας του σε EuroBasket 2025.

Ισραήλ - Σλοβενία: Το ματς

Ο Ντόντσιτς από το ξεκίνημα κιόλας έδειξε πως αυτή θα είναι η βραδιά του, παρότι το Ισραήλ πάτησε γκάζι στα πρώτα λεπτά (11-7, 4'). Ο «Λούκα Μάτζικ» με δικούς του πόντους και ασίστ έδωσε ενέργεια στην ομάδα του, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-26.

Φυσικά το παιδί θαύμα του παγκοσμίου μπάσκετ δεν σταμάτησε εκεί. 24 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ από τον Λούκα Ντόντσιτς και η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιες τιμές (43-56), όμως στο 25' έκανε το 4ο φάουλ, γεγονός που τον ανάγκασε να κατεβάσει ταχύτητα.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 65-79, με το Ισραήλ όμως να μην τα παρατά, να ανεβάζει επίπεδο στην άμυνα και να μειώνει στους 5 (78-83, 32'). Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν όμως και πάλι εκεί! Με μεγάλα σουτ έδωσε ανάσα στην ομάδα του, η οποία ανέβασε εκ νέου την διαφορά πάνω από τους 10 και έφτασε στη νίκη με 96-106.

gazzetta.gr