ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 37 και η Σλοβενία επικράτησε και του Ισραήλ (96-106), έφτασε τις τρεις σερί νίκες και δείχνει... αγριεμένη ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πάρτι απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη με +10 (96-106). Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των Σλοβένων στο EuroBasket 2025, με την παρέα του Λούκα Μάτζικ να κατακτά την τρίτη θέση του ομίλου και να περιμένει να μάθει ποιος θα είναι δεύτερος στο γκρουπ της Ελλάδας.

Η Σλοβενία είχε τον έλεγχο του αγώνα στην μεγαλύτερη διάρκεια, με το Ισραήλ να δείχνει στο τέταρτο δεκάλεπτο μια αντίδραση, μειώνοντας στους 5, αλλά χωρίς να πετυχαίνει κάτι περισσότερο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, φτάνοντας μια ανάσα από το δεύτερο τρίπλ νταμπλ της καριέρας του σε EuroBasket 2025.

Ισραήλ - Σλοβενία: Το ματς

Ο Ντόντσιτς από το ξεκίνημα κιόλας έδειξε πως αυτή θα είναι η βραδιά του, παρότι το Ισραήλ πάτησε γκάζι στα πρώτα λεπτά (11-7, 4'). Ο «Λούκα Μάτζικ» με δικούς του πόντους και ασίστ έδωσε ενέργεια στην ομάδα του, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 22-26.

Φυσικά το παιδί θαύμα του παγκοσμίου μπάσκετ δεν σταμάτησε εκεί. 24 πόντοι, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ από τον Λούκα Ντόντσιτς και η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιες τιμές (43-56), όμως στο 25' έκανε το 4ο φάουλ, γεγονός που τον ανάγκασε να κατεβάσει ταχύτητα.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 65-79, με το Ισραήλ όμως να μην τα παρατά, να ανεβάζει επίπεδο στην άμυνα και να μειώνει στους 5 (78-83, 32'). Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν όμως και πάλι εκεί! Με μεγάλα σουτ έδωσε ανάσα στην ομάδα του, η οποία ανέβασε εκ νέου την διαφορά πάνω από τους 10 και έφτασε στη νίκη με 96-106.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέσι: «Η λογική λέει ότι δεν θα είμαι στο επόμενο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP 2ης Αγωνιστικής: Νίκολας Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ελλάδα–Λευκορωσία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στην κορυφή η Γερμανία, άλμα της Τουρκίας - 4η η Ελλάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σίγουρη η μία, ίσως και δεύτερη

ΑΕΛ

|

Category image

Κουλούρης: Ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών

Ελλάδα

|

Category image

Σαμπαλένκα και Ανισίμοβα στον τελικό του USA Open

Τένις

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Κολομβία του Χάμες επιστρέφει στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμούρ, Μπέζους, Ουάρντα: Τι δείχνουν όλα αυτά τα ονόματα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξέσπασε για την διαιτησία ο Σπανούλης: «Δεν μπορεί ο Γιάννης να ικετεύει για να πάρει φάουλ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Empower Forward by Stoiximan: Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για αθλητές στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόφαση που τάραξε κάπως τα… νερά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο τεχνικός διευθυντής της Λεβερκούζεν άφησε αιχμές για τον Τεν Χαγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μέσι άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη