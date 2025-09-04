Είτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας - Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκαθάρισε το τοπίο για την Εθνική Eλλάδας ενόψει των νοκ άουτ του Eurobasket 2025 και δη για την θέση στην οποία θα τερματίσει.

Η Βοσνία & Ερζεγοβίνη έφτασε στην τελική επικράτηση απέναντι στην Γεωργία με 84-76 και μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Όμως με αυτή τη νίκη έβαλε σε... μπελάδες την Ελλάδα καθώς θα τερματίσει στην 4η θέση εάν και εφόσον δεν κερδίσει την Ισπανία.

Βέβαια τα πάντα εξαρτώνται από τα ελληνικά χέρια αφού σε περίπτωση νίκης κόντρα θα τερματίσει στην 1η θέση και θα στείλει τη «ρόχα» πίσω στο σπίτι της, δίνοντας την πρόκριση στην Γεωργία.

Πάντα με υπόθεση εργασίας ότι η Ιταλία θα επικρατήσει της Κύπρου στο ματς που θα προηγηθεί.

Η κατάταξη στον Γ' Όμιλο

Βοσνία 3-2*

Ελλάδα 3-1*

Ιταλία 3-1 *

Ισπανία 2-2

Γεωργία 2-2

Κύπρος 0-4

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία 84-76

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Τα δύο σενάρια ενόψει του αγώνα Ελλάδα - Ισπανία

Με νίκης της Ελλάδας επί της Ισπανίας θα τερματίσει 1η στον όμιλο και η κατάταξη θα έχει ως εξής:

Ελλάδα 4-1 *

Ιταλία 4-1 *

Βοσνία 3-2 *

Γεωργία 2-3*

Ισπανία 2-3

Κύπρος 0-5

Με ήττα της Ελλάδας από την Ισπανία θα τερματίσει 4η στον όμιλο και η κατάταξη θα έχει ως εξής:

Ιταλία 4-1 *

Ισπανία 3-2 *

Βοσνία 3-2 *

Ελλάδα 3-2 *

Γεωργία 2-3

Κύπρος 0-5

gazzetta.gr

 

