Νίκησε και πέρασε η Βοσνία στέλνοντας σε τελικό… επιβίωσης την Ισπανία-Πρώτη ή τέταρτη η Ελλάδα

Η Βοσνία προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από δώδεκα χρόνια στους «16» του Ευρωμπάσκετ. Στον δικό της «τελικό» επικράτησε 84-76 της Γεωργίας αντέχοντας στην αντεπίθεσή της από το -15. Έτσι κατέλαβε την τρίτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού και περιμένει αντίπαλο. Την ίδια ώρα, η Γεωργία για να προκριθεί ελπίζει πλέον σε νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας (21:30), η οποία θα παίζει για την επιβίωσή της στη διοργάνωση. Επιπλέον, μετά από τη νίκη των Βόσνιων, η ελληνική ομάδα μπορεί να είναι πρώτη με νίκη επί της Ισπανίας ή τέταρτη, με ήττα, στον όμιλο.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, μαζί με τον Τζον Ρόμπερσον, που είχε 15 πόντους και 5 ασίστ ξεχώρισαν για τους νικητές. Για τους ηττημένους 20 πόντους είχε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι και 18 ο Καμάρ Μπόλντγουιν.

Το ματς

Η Βόσνια με ορμή και από τους πολυπληθείς φίλους της μπήκε πιο δυνατά στο ματς και με 3/4 τρίποντα προηγήθηκε 10-4. Παρά τις προσπάθειες του Μπιτάντζε, το σύνολο του Αζίζ Μπεκίρ με καλή άμυνα συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο με 20-15. Έχοντας κρυφά χαρτιά τους Βράμπατς και Γκέγκιτς, οι Βόσνιοι ξεμάκρυναν (33-22) στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου, την ώρα που Σενγκέλια και Μαμουκελασβίλι έδειχναν σε κακή μέρα. Ο «καυτός» Άτιτς με… τετράποντο μεγάλωσε την απόσταση και στους 13 (44-31), για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο με 47-35.

Τα τρίποντα του Ρόμπερσον και του Βράμπατς διαμόρφωσαν το 56-41 στις αρχές της τρίτης περιόδου, ωστόσο η άνοδος του Μαμουκελασβίλι έφερε την αντίδραση από την Γεωργία, που πλησίασε γρήγορα στους πέντε, 61-56, διαφορά με την οποία έκλεισε και το δεκάλεπτο (67-62). Σενγκέλια και Μπόλντγουιν μπήκαν στην εξίσωση και η αντεπίθεση συνεχίστηκε φέρνοντας την ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς στην ισοπαλία, 69-69! Νούρκιτς, Ρόμπερσον και Λάζιτς, όμως, είχαν τις απαντήσεις για τη Βοσνία, που με ένα 9-0 έφτασε στο 80-71 τριάμισι λεπτά πριν το τέλος.

Δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76

Πηγή: sport-fm.gr