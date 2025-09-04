ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ταπείνωσε την Ισλανδία και... περιμένει για την κατάταξή της η Γαλλία

Η Γαλλία έκανε το χρέος της με εύκολη νίκη (114-74) επί της Ισλανδίας, και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Δ' ομίλου έτσι ώστε να μάθει την τελική της κατάταξη.

Έκανε πάρτι η Γαλλία και τώρα... αναμονή. Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού διέλυσε με σκορ 114-74 την ήδη αποκλεισμένη Ισλανδία, έκλεισε τον Δ' όμιλο με ρεκόρ 4-1 και πλέον περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να μάθει τη θέση που θα τερματίσει.

Με δεδομένο ότι η οικοδέσποινα Πολωνία θα νικήσει το αδύναμο και αδιάφορο Βέλγιο, η κατάταξη των «τρικολόρ» θα κριθεί από την αναμέτρηση μεταξύ της Σλοβενίας και του Ισραήλ. Αν επικρατήσουν οι Ισραηλινοί, η Γαλλία θα τερματίσει στην τρίτη θέση, ενώ αν νικήσει η... παρέα του Λούκα Ντόντσιτς, θα πάρει την πρωτιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον συγκεκριμένο όμιλο διασταυρώνεται και αυτός της Εθνικής, επομένως η Γαλλία είναι πιθανή αντίπαλος της «γαλανόλευκης» στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Όλα θα κριθούν, όμως, όταν ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις και των δύο γκρουπ.

Στα του ματς, η Γαλλία έθεσε από νωρίς τον... τόνο, αφού έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 36-9. Από εκεί και πέρα, φυσικά, δεν υπήρχε γυρισμός, με τους «τρικολόρ» να παίρνουν την πολύ εύκολη νίκη, ελπίζοντας στην καλύτερη δυνατή θέση και διασταύρωση στον επόμενο γύρο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ζακαρί Ρισασέ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους μέτρησε ο Ελί Οκόμπο, 13 ο Μαμ Ζαϊτέ, 12 ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, 11 οι Τζέιλεν Χορντ, Ναντίρ Ιφί και 10 οι Ισαϊά Κορντινιέ, Γκερσόν Γιαμπουσέλι. Από τους ηττημένους, 15 πόντους είχε ο Μάρτιν Χέρμανσον.

Τα δεκάλεπτα: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74

Διαβαστε ακομη