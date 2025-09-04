Τεράστια αγωνία στο φινάλε του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket στη Λεμεσό – Όλα τα σενάρια

ο οποίος διεξάγεται στη Λεμεσό, αφού στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, θα κριθούν τα τελευταία δύο εισιτήρια για τη φάση των «16» καθώς και η σειρά κατάταξης.

Στο πρόγραμμα για το φινάλε περιλαμβάνονται τα παιχνίδια Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00), Iταλία - Κύπρος (18:15) και Ισπανία - Ελλάδα (21:30).

Καταρχήν είναι ο μοναδικός όμιλος στον οποίο εκκρεμούν δύο εισιτήρια για την επόμενη φάση, με τις Ελλάδα και Ιταλία να είναι οι μοναδικές που έχουν σίγουρη θέση για τα νοκ άουτ που θα γίνουν στη Ρίγα.

Από τον α’ όμιλο ήδη προκρίθηκαν τρεις ομάδες (Τουρκία, Σερβία, Λετονία), όσες και από τον β' όμιλο (Γερμανία, Λιθουανία, Φιλανδία). Στον δ' όμιλο, ο οποίος διασταυρώνεται με τον όμιλο της Λεμεσού, «κλείδωσαν» και οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν τα εισιτήρια και συγκεκριμένα πρόκειται για το Ισραήλ, την Πολωνία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία. Απομένει να κριθεί η σειρά κατάταξής τους.

Τα διάφορα σενάρια του γ’ ομίλου

Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, από το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, ανάμεσα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τη Γεωργία, διακυβεύεται το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Όποια ομάδα κερδίσει τον αγώνα θα προκριθεί σίγουρα στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση ήττας τότε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη μένει ούτως ή αλλιώς εκτός, ενώ η Γεωργία θα ελπίζει σε πρόκριση εφόσον ηττηθεί και η Ισπανία από την Ελλάδα.

Η Ιταλία, κόντρα στην οποία η δική μας Εθνική ολοκληρώνει την τεράστια προσπάθειά της στην πρώτη συμμετοχή σε Ευρωμπάσκετ, έχοντας ήδη προκριθεί, διεκδικεί το ψηλότερο σκαλοπάτι του ομίλου. Θα βρεθεί σε αυτό εφόσον κερδίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και παράλληλα βγει νικήτρια η Ισπανία κόντρα στην Ελλάδα, αλλιώς θα είναι δεύτερη

Μεγάλο κριτήριο για την τελική έκβαση του ομίλου αποτελεί σαφώς το βραδινό παιχνίδι Ελλάδα-Ισπανία. Με νίκη η Ελλάδα διατηρεί την πρωτιά στον όμιλο και η Ισπανία κινδυνεύει να μείνει εκτός από τα νοκ άουτ, εάν παράλληλα η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας. Εάν όμως οι Ισπανοί πάρουν το ροζ φύλλο, η πρώτη θέση θα πάει στην Ιταλία, νοουμένου ότι θα κερδίσει την Κύπρο κι από εκεί και πέρα θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία Ελλάδας, Ισπανίας και της νικήτριας του αγώνα Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Γεωργία.

Τα σενάρια σε αυτή την περίπτωση είναι δύο: 1) Εάν ισοβαθμήσουν Ελλάδα, Ισπανία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η «Επίσημη Αγαπημένη» θα υστερεί και θα βρεθεί στην 4η θέση, με τους Ίβηρες να παίρνουν τη δεύτερη θέση και τους Βόσνιους την τρίτη. 2) Εάν ισοβαθμήσουν Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία, αυτή θα είναι και η σειρά στην τελική κατάταξη, εκτός εάν η Ελλάδα ηττηθεί με διαφορά πέραν των 27 πόντων από την Ισπανία, κάτι που θα φέρει τη «Φούριας Ρόχας» στην δεύτερη θέση και την Ελλάδα στην τρίτη.

Για τα διαθέσιμα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τους αγώνες της Πέμπτης στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού (σ.σ. το Ελλάδα-Ισπανία είναι sold out) μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Τηλεοπτικά, τα παιχνίδια Ιταλία-Κύπρος και Ισπανία-Ελλάδα θα προβληθούν από τον ALPHA Kύπρου, αλλά και από το Novasports Start, το οποίο θα μεταδώσει και το Βοσνία καιΕρζεγοβίνη – Γεωργία.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (Novasports Start)

18:15 Ιταλία - Κύπρος (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Ισπανία - Ελλάδα (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)