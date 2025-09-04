ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι τρεις δρόμοι της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι τρεις δρόμοι της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ

Τι σημαίνει για τη «Γαλανόλευκη» κάθε πιθανή θέση στον όμιλο εν όψει των νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ και μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Η τελευταία μέρα της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ θα κρίνει την κατάταξη της Ελλάδας στον τρίτο όμιλο, αλλά θα καθορίσει και το μονοπάτι της για τη συνέχεια της διοργάνωσης, στη φάση των νοκ άουτ. 

Η ελληνική ομάδα θα τερματίσει στην κορυφή του γκρουπ με νίκη επί της Ισπανίας, ανεξάρτητα από κάθε άλλο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξει την Κυριακή στους «16» με τον τέταρτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία που είναι παντελώς αδιάφορες, τότε ο τέταρτος του γκρουπ θα προκύψει από τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία, που γίνεται την Πέμπτη στις 18:00. Στο σενάριο αυτό, δηλαδή που η Ελλάδα είναι πρώτη, εφόσον καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά, θα συναντήσει στους «8» το νικητή πιθανότατα ανάμεσα στην οικοδέσποινα Λετονία και τη Λιθουανία. Εφόσον καταφέρει να περάσει και αυτό το εμπόδιο φτάνοντας στην τετράδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, τότε στα ημιτελικά θα βρει πιθανότατα την Τουρκία, η οποία θα έχει εύκολο έργο στους «16» απέναντι στην Σουηδία και στους «8» θα παίξει με το νικητή ανάμεσα στον τρίτο του ομίλου της Ελλάδας (η ελληνική ομάδα ΔΕΝ μπορεί να είναι τρίτη σε κανένα σενάριο) και τον δεύτερο του τέταρτου γκρουπ, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκ των Γαλλίας, Ισραήλ, Πολωνίας και Σλοβενίας.

Αν η ελληνική ομάδα ηττηθεί από την Ισπανία, τότε θα είναι είτε δεύτερη, είτε τέταρτη. Θα είναι δεύτερη, εφόσον η δική της ήττα συνδυαστεί με νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας, που παίζουν στις 15:00. Εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη, θα παίξει στους «16» με τον τρίτο του γκρουπ του Κατοβίτσε. Αυτός, με δεδομένο ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία (που είναι αδιάφορες), θα είναι α) η Σλοβενία εφόσον νικήσει το Ισραήλ ή β) η Γαλλία εφόσον το Ισραήλ νικήσει τη Σλοβενία. Παράλληλα, εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη και ξεπεράσει στους «16» το εμπόδιο που θα βρει μπροστά της, τότε στα προημιτελικά θα παίξει με την Γερμανία, που ως πρώτη στο δεύτερο γκρουπ θα έχει στους «16» εύκολο έργο κόντρα στην Πορτογαλία. Στην τετράδα, εφόσον περάσει τους Γερμανούς, θα συναντήσει πιθανότατα την Σερβία.

Η Ελλάδα θα είναι τέταρτη στον όμιλο, εφόσον η δική της ήττα από την Ισπανία συνδυαστεί με νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αυτός, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία, θα είναι α) το Ισραήλ αν νικήσει τη Σλοβενία ή β) η Γαλλία αν νικήσει η Σλοβενία το Ισραήλ. Εφόσον η ελληνική ομάδα καταταγεί τέταρτη και ξεπεράσει το εμπόδιο στους «16», τότε στα προημιτελικά θα παίξει με την Σερβία, που αναμένεται στους «16» να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία. Στα δε ημιτελικά, εφόσον φτάσει εκεί, θα συναντήσει πιθανότατα τη Γερμανία.

Η μόνη θέση στην οποία η Εθνική ομάδα δεν μπορεί να τερματίσει στο γκρουπ είναι η τρίτη και ο μόνος αντίπαλος που δεν μπορεί να συναντήσει στους «16» από το γκρουπ του Κατοβίτσε είναι η Πολωνία.

Σημειώνεται, τέλος, πως η Ελλάδα θα δώσει το νοκ άουτ για τους «16» την Κυριακή, σε κάθε περίπτωση. Αν τερματίσει πρώτη στον όμιλο και περάσει από το νοκ άουτ των «16», θα παίξει για τα προημιτελικά την Τρίτη, ενώ αν τερματίσει δεύτερη ή τέταρτη στον όμιλοι και περάσει το νοκ άουτ των «16», θα παίξει για τα προημιτελικά την Τετάρτη.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Είτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας - Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο τα κλειδιά για τον επόμενο κόουτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη