Σπανούλης: «Το παιχνίδι με την Ισπανία είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι τελικός - Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε»

Σπανούλης: «Το παιχνίδι με την Ισπανία είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι τελικός - Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε»

Δηλώσεις ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία, για την τελευταία αγωνιστική στον 3ο όμιλο του φετινού Ευρωμπάσκετ, έκανε ο Βασίλης Σπανούλης!

Ο προπονητής της «γαλανόλευκης» αρχικά ξεκαθάρισε ότι θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα ξέρουν ποια σημεία του παιχνιδιού τους πρέπει να βελτιώσουν, ενώ πρόσθεσε ότι το ματς είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι τελικός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε Σπανούλης:

«Πιστεύω ότι σε ένα τουρνουά δεν υπάρχει μια ομάδα που να πάει… τρένο. Ούτε η Ελλάδα πήγε ποτέ αήττητη, ούτε έπαιζε πάντα τέλεια σε όλα τα παιχνίδια. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, ξέραμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, κάπου περιμέναμε να έρθει και ένα κακό παιχνίδι, άσχετα που δεν το θέλαμε. Πολλές φορές μια ήττα τώρα, στους ομίλους, ίσως είναι καλύτερα από το να την κάνεις αργότερα. Έτσι δεν είναι;

Τελικός δεν είναι το ματς με την Ισπανία, γιατί αν χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, θέλουμε να το κερδίσουμε. Όπως ήταν πολύ σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι' αυτό το παιχνίδι.

Η Ισπανία σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, όπως κι εμείς, δεν κάνει καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Είμαστε από τις χειρότερες ομάδες στα ριμπάουντ. Και οι δύο πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Το ξέρουμε και πρέπει να βρούμε τον τρόπο, από τον τρόπο που ματσάρουν οι παίκτες και μου αμυνόμαστε. Πρέπει κι εγώ να βρω τον τρόπο πώς με τις περιστροφές και τον τρόπο που αμυνόμαστε θα έχουμε περισσότερα κορμιά μέσα στη ρακέτα. Ό,τι τρόπο και να βρούμε, η θέληση και η ικανότητα να πας στο ριμπάουντ και να πάρεις την μπάλα μετρά πάνω από όλα. Εμπιστεύομαι τα παιδιά, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω πως θα το κάνουν.

Το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη. Αποφασίσαμε να μην αγωνιστεί για το καλό το δικό του. Η ομάδα πήγε να παίξει έτσι. Ο Γιάννης είναι έτοιμος. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας λογική στο πλάνο μας και θα την ακολουθήσουμε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό.

Όταν χτίζεις μια ομάδα, τη χτίζεις με τα υλικά που έχεις. Εγώ έφτιαξα αυτή την ομάδα με τον Γιάννη και γι’ αυτό έφτιαξα αυτή την ομάδα στην Εθνική Ελλάδας. Είναι σαν να βγάζεις από τη Σλοβενία τον Ντόντσιτς, ή τον Γιόκιτς από την Σερβία ή τον Σενγκούν από την Τουρκία. Όλες οι ομάδες είναι λογικό να έχουν αστέρια, όπως κι εμείς, να έχουν πρωταγωνιστές, όπως κι εμείς. Λογικό να έχουν σουτέρ, όπως κι εμείς… Είμαστε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε όλοι μαζί κι όταν δουλεύεις για να είμαστε όλοι μαζί και μετά δεν παίζεις σαν να είστε όλοι μαζί, είναι δύσκολο για τα παιδιά να το αφομοιώσουν και να αλλάξει όλο αυτό από μέρα σε μέρα. Η δουλειά μας είναι όταν κάποιος παίκτης νιώσει κάτι να τον προστατέψουμε για να τον έχουμε στα επόμενα παιχνίδια».

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη