Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Μαυροβουνίου ο Βούτσεβιτς

Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Μαυροβουνίου ο Βούτσεβιτς

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ανακοίνωσε δεν θα αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Μαυροβουνίου ο Βούτσεβιτς

O 34χρονος ΝΒΑer επιβεβαίωσε αυτό που είχε γίνει εδώ και καιρό γνωστό, ότι δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. 


«Είναι χάλια για μένα που τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Θα λάτρευα να παίξω περισσότερο στη Ρίγα, αλλά έτσι είναι. Να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά πιο σημαντικά, τους οπαδούς για όλα όσα έκαναν κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στην εθνική ομάδα. Θα μου λείψει να παίζω για την εθνική. Τιμή μου να παίζω εδώ. Το απόλαυσα, αλλά είναι ώρα για μία νέα γενιά να αφήσει το στίγμα της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παίκτης των Σικάγο Μπουλς. 

Ο Βούτσεβιτς αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη της εθνικής Μαυροβουνίου, όντας ο πρωταγωνιστής της και στη διοργάνωση του φετινού καλοκαιριού, χωρίς όμως οι προσπάθειές του να αρκούν για να πάρει η ομάδα του την πρόκριση στη φάση των «16». 

 

sportfm.gr 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

