Οι πιθανές διαδρομές της Εθνικής Ελλάδος στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Η ελληνική ομάδα θα τερματίσει στην κορυφή του γκρουπ με νίκη επί της Ισπανίας, ανεξάρτητα από κάθε άλλο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξει την Κυριακή στους «16» με τον τέταρτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία που είναι παντελώς αδιάφορες, τότε ο τέταρτος του γκρουπ θα προκύψει από τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία, που γίνεται την Πέμπτη στις 18:00. Στο σενάριο αυτό, δηλαδή που η Ελλάδα είναι πρώτη, εφόσον καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά, θα συναντήσει στους «8» το νικητή πιθανότατα ανάμεσα στην οικοδέσποινα Λετονία και τη Λιθουανία.

Αν η ελληνική ομάδα ηττηθεί από την Ισπανία το βράδυ της Πέμπτης, τότε θα είναι είτε δεύτερη, είτε τέταρτη. Θα είναι δεύτερη, εφόσον η δική της ήττα συνδυαστεί με νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας, που παίζουν την ίδια μέρα στις 15:00. Εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη, θα παίξει στους «16» με τον τρίτο του γκρουπ του Κατοβίτσε. Αυτός, πάντα με δεδομένο ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία, θα είναι α) η Σλοβενία εφόσον νικήσει το Ισραήλ ή β) η Γαλλία εφόσον το Ισραήλ νικήσει τη Σλοβενία. Παράλληλα, εφόσον η Ελλάδα είναι δεύτερη και ξεπεράσει στους «16» το εμπόδιο που θα βρει μπροστά της, τότε στα προημιτελικά θα παίξει με την Γερμανία, που ως πρώτη στο δεύτερο γκρουπ θα έχει στους «16» εύκολο έργο κόντρα στο νικητή του σημερινού Εσθονία-Πορτογαλία (14:45).

Η Ελλάδα θα είναι τέταρτη στον όμιλο, εφόσον η δική της ήττα από την Ισπανία συνδυαστεί με νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αυτός, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η Γαλλία και η Πολωνία θα νικήσουν Βέλγιο και Ισλανδία, θα είναι α) το Ισραήλ αν νικήσει τη Σλοβενία ή β) η Γαλλία αν νικήσει η Σλοβενία το Ισραήλ. Εφόσον η ελληνική ομάδα καταταγεί τέταρτη και ξεπεράσει το εμπόδιο στους «16», τότε στα προημιτελικά θα παίξει με τον ηττημένο του αποψινού ντέρμπι κορυφής Σερβία-Τουρκία (21:15), που αναμένεται στους «16» να αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Κοινώς, αν η ελληνική ομάδα ΔΕΝ νικήσει την Ισπανία, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να παίξει στους «16» με τη Γαλλία, ενώ στα προημιτελικά θα βρει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου κάποια εκ των Γερμανίας, Σερβίας ή Τουρκίας.

Η μόνη θέση στην οποία η Εθνική ομάδα δεν μπορεί να τερματίσει στο γκρουπ είναι η τρίτη και ο μόνος αντίπαλος που δεν μπορεί να συναντήσει στους «16» από το γκρουπ του Κατοβίτσε είναι η Πολωνία.

Σημειώνεται, τέλος, πως η Ελλάδα θα δώσει το νοκ άουτ για τους «16» την Κυριακή, σε κάθε περίπτωση. Αν τερματίσει πρώτη στον όμιλο και περάσει από το νοκ άουτ των «16», θα παίξει για τα προημιτελικά την Τρίτη, ενώ αν τερματίσει δεύτερη ή τέταρτη στον όμιλοι και περάσει το νοκ άουτ των «16», θα παίξει για τα προημιτελικά την Τετάρτη.

