«Μαγεία» Γιαμπουσέλε στη νίκη της Γαλλία και χαμός στον 4ο όμιλο

Μυθική εμφάνιση από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που οδήγησε τη Γαλλία στη νίκη 83-76 επί της Πολωνίας. Ο NBAer των «τρικολόρ» πέτυχε 36 από τους 83 πόντους της ομάδας του απόψε στη «Spodek Arena» του Κατόβιτσε, σ΄ένα αποτέλεσμα που δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία (Γαλλία, Πολωνία, Ισραήλ) στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού ξεκίνησε με 12-5, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε με +9, 33-24 στο 13΄ και 36-28 στο 15΄. Στο σημείο εκείνο άρχισε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που με επί μέρους σκορ 16-5 έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 44-41. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν 50-45 στο 23΄, όμως εκεί σήμανε η ώρα του Γιαμπουσέλε που πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους και πρωταγωνίστησε στο σερί 10-0 των «τρικολόρ» (50-55 στο 27΄).

Ο Γιαμπουσέλε ήταν ασταμάτητος. Ο φόργουορντ των Φιλαδέλφεια 76ερς πέτυχε δύο «απανωτά» τρίποντα με την έναρξη της τελευταίες περιόδου, η διαφορά ανέβηκε στο +11 (66-55) και το ματς είχε πάρει το δρόμο του. Όσο κι αν προσπάθησε ο Μπαλτσελόφσκι στο τελευταίο δεκάλεπτο και οι... συνήθεις ύποπτοι Λόιντ και Πονίτκα, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την πρώτη ήττα της Πολωνίας. Εφαρμόστηκε ο... νόμος του Γιαμπουσέλε ο οποίος σταμάτησε στους 36 πόντους με 6/12 τρίποντα, 6ρ., 3ασ., 2 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Tα δεκάλεπτα: 24-27, 41-44, 60-55, 83-76

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 3, Οκόμπο 14 (2), Λουβαβού-Καμπαρό, Γιαμπουσέλε 36 (6), Κορντινιέ 7 (1), Μάλεντον 2, Τζαϊτέ 8, Ρισασέ, Ορντ 10, Κουλιμπαλί 3.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Σοκολόφσκι 15 (2), Λόιντ 18 (2), Πονίτκα 16 (1), Γκιέλο, Λαζίνσκι 6 (2), Ολέινιτσακ 8 (2), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτζ.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

