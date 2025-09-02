ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Ιταλία το... θρίλερ, «τελικός» για την Ισπανία ο αγώνας με την Ελλάδα

Με τεράστια ανατροπή, η Ιταλία πήρε «χρυσή» νίκη επί της Ισπανίας, την τρίτη στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, που της χάρισε και την πρόκριση στη φάση των «16». Το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο επικράτησε με 67-63 της «ρόχα» στη Λεμεσό, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Ίβηρες (ρεκόρ 2-2) να τα παίζουν όλα για όλα στην τελευταία αγωνιστική της Α' φάσης απέναντι στην Ελλάδα (4/9, 21:30) για την πρόκριση τους στα νοκ άουτ! Την ίδια στιγμή, με την αποψινή νίκη της Ιταλίας η «γαλανόλευκη» ψάχνει μόνο το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο προκειμένου να τερματίσει στην 1η θέση του 3ου ομίλου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να... κατρακυλήσει ακόμη και στην τέταρτη! Αυτό θα γίνει αν χάσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην 5η αγωνιστική και την ίδια στιγμή η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας, δημιουργώντας μία καταστροφική για την Ελλάδα τριπλή ισοβαθμία (μαζί με Βοσνία και Ισπανία) με ρεκόρ 3-2.

Η δυναμική εκκίνηση της Ισπανίας, όταν έγραψε στα μισά της πρώτης περιόδου στον φωτεινό πίνακα το υπέρ της 0-13(!), γρήγορα καλύφθηκε από την κυριαρχία της Ιταλίας στα ριμπάουντ, την αμυντική της προσήλωση και την κυριαρχία των Ντιούφ (14π., 8ρ.), Νιανγκ (10π., 10ρ.) στην επίθεση. Η «σκουάντρα ατζούρα» άρχισε σταδιακά να... ροκανίζει τη διαφορά, για να έρθει η τρίτη περίοδος και να πετύχει την ανατροπή με 49-47, μετά από επιμέρους σκορ 19-11 σε αυτό το διάστημα.

Στον... επίλογο του αγώνα η Ιταλία βρήκε και το μακρινό σουτ και κράτησε το προβάδισμα, απέναντι σε μία Ισπανία που τα... είχε με την αστοχία της από τα 6,75 (10/38) και τη γραμμή των ελευθέρων βολών (13/22), στοιχεία που δεν της επέτρεψαν να ολοκληρώσει την ανατροπή... Ακόμη κι όταν μείωσε σε 64-63, ο Γ. Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε κομβικό καλάθι στα 14΄΄, για να ακολουθήσει το αντιαθλητικό του Πάρα στον Σπίσου, που έσβησε το όνειρο της Ισπανίας.

Από τους νικητές ξεχώρισε και ο Τζιανπάολο Ρίτσι με 11 πόντους, ενώ από την Ισπανία πάλεψε ο Σάντι Αλντάμα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

