ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανύπαρκτη στη 2η περίοδο η Ελλάδα, δέχθηκε την ήττα από τη Βοσνία και έβαλε σε κίνδυνο την πρωτιά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανύπαρκτη στη 2η περίοδο η Ελλάδα, δέχθηκε την ήττα από τη Βοσνία και έβαλε σε κίνδυνο την πρωτιά

Προσπάθησε στο τέλος αλλά δεν ήταν αρκετό για τη γαλανόλευκη.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (μέση), η εθνική υπέστη την πρώτη ήττα της στο Ευρωμπάσκετ 2025, με 80-77, από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου, στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Παρά το +11 (18-7) στην 1η περίοδο με ηγέτες σε αυτό το διάστημα τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, η εθνική δέχτηκε σερί 18-0 στο 2ο δεκάλεπτο όταν έμεινε χωρίς πόντο για διάστημα περίπου έξι λεπτών από το οποίο... και δεν κατάφερε έκτοτε να... συνέλθει.

Με σωρεία λαθών, αφού είχε εμφανώς «χαλάσει το μυαλό τους», οι Έλληνες διεθνείς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με -14 (52-66) στις αρχές της 4ης περιόδου. Εν τέλει, δεν κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή, την οποία κυνήγησαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας έως το -3 που ήταν και το τελικό σκορ, αλλά και με αμφιλεγόμενα σφυρίγματα των διαιτητών, υπέρ της Βοσνίας, στο τέλος.

Η εθνική υποχώρησε στο 3-1 και αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9, 21:30), για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η «Φούρια Ρόχα» ισοβαθμεί με 2-1 με την Ιταλία στη 2η θέση του γκρουπ, με τις δύο ομάδες να «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» απόψε (2/9, 21:30). Οπότε, η εθνική θα πρέπει να περιμένει... ενώ δεδομένα θα διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ισπανούς με στόχο την κατάληψη της πρώτης θέσης.

Η Βοσνία, ανέβηκε στο 2-2 και χρειάζεται νίκη επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική για να προκριθεί στη φάση των «16».

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14, Τολιόπουλος 8, Σλούκας 15, Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολάου 11, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3, Αντετοκούνμπο Κ. 5, Αντετοκούνμπο Θ. 4, Μήτογλου 9.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη επίσημη για Ε.Ν. Αγίου Λαζάρου στην παρουσία του ιδρυτή της - ΦΩΤΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Γιάννη και Λαρεντζάκη στον «τελικό» της πρώτης θέσης με Ισπανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν ήθελε, γιατί ήξερε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπανούλης: «Τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Έσβησαν» τα μουρμουρητά στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κέρδισε σημαντικούς βαθμούς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στην Τσεχία μπροστά σε 43,212 θεατές

AUTO MOTO

|

Category image

Ανύπαρκτη στη 2η περίοδο η Ελλάδα, δέχθηκε την ήττα από τη Βοσνία και έβαλε σε κίνδυνο την πρωτιά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και απομακρύνθηκαν από το «Σπύρος Κυπριανού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υπό το βλέμμα... Ηλία Χαράλαμπους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το νούμερο που επέλεξε ο Ποντένσε

Ελλάδα

|

Category image

Οι πωλήσεις φέρνουν νέο «αίμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τεν Χαγκ: «Με αιφνιδίασε η απόφαση της Λεβερκούζεν – Δεν υπήρξε εμπιστοσύνη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος το Eurobasket για τον Γιοκουμπάιτις - Τουλάχιστον έξι μήνες εκτός δράσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Επιστρέφει στη Βραζιλία για χάρη της Γκρέμιο ο Γουίλιαν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη