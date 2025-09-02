Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και απομακρύνθηκαν από το «Σπύρος Κυπριανού»

Δεν κύλησε και με τον καλύτερο τρόπο η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Βοσνία στο «Σπύρος Κυπριανού» σε αγώνα για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket.

Και αυτό γιατί μερίδα οπαδών της Βοσνίας επιχείρησαν να αρπάξουν σημαίες από τους Έλληνες φιλάθλους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις ασφαλείας του γηπέδου που έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, καθώς μέσα σε μερικά λεπτά, εντόπισε τους οπαδούς που δημιούργησαν το πρόβλημα και τους έδειξε την πόρτα της εξόδου.