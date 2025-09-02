Ελλάδα: Οριστικά χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στη Βοσνία!
Οριστικά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.
Μετά το απόλυτο 3/3 απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ’ όμιλο της Λεμεσού.
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν συμμετείχε καν στο ζέσταμα και έμεινε εκτός αγώνα λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο.
Εκτός μάχης τέθηκε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση.
