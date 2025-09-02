Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο για Βοσνία, εκτός ο Λαρεντζάκης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αμφίβολος για το ματς της Ελλάδας με τη Βοσνία (15:00), λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Εκτός ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Αποστολή στην Κύπρο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγο πριν από το τζάμπολ. Ο "Greek Freak" θα μιλήσει με τους προπονητές και τους γιατρούς της «γαλανόλευκης» και η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή ή την απουσία του θα ληφθεί μέσα στην επόμενη ώρα.

Από εκεί και πέρα, προληπτικά εκτός αποστολής θα μείνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο διεθνής γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε νοκ - άουτ για τον αγώνα με τους Βόσνιους.

sdna.gr