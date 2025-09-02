ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για Ελλάδα και Κύπρο στο Ευρωμπάσκετ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για Ελλάδα και Κύπρο στο Ευρωμπάσκετ

Για τη 4η αγωνιστική του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025 που φιλοξενείται στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο, με τη Stoiximan να προσφέρει Super Ενισχυμένες Αποδόσεις.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Στις 15:00, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, επιδιώκοντας άλλη μια νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρωτιά του ομίλου. Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.85 για νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των 17,5 πόντων, ενώ για το ίδιο χάντικαπ η απόδοση της Βοσνίας διαμορφώνεται στο 1.93. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει ο συνδυασμός πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του Γιάννη Αντεντοκούμπο να ξεπεράσει το όριο των 46, με απόδοση 3.65. Παράλληλα, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επίδοση του Κωνσταντίνου Μήτογλου πάνω από 14 πόντους προσφέρεται στα 3.40, ενώ η επίδοση του Tyler Dorsey με τρία ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα αποτιμάται στα 2.92.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Αργότερα, στις 18:15, η Εθνική Κύπρου τίθεται αντιμέτωπη με τη Γεωργία, σε έναν αγώνα όπου στοχεύει σε μια ανταγωνιστική εμφάνιση, ενώ οι Γεωργιανοί επιδιώκουν τη δεύτερη τους νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το ενδεχόμενο η Κύπρος να ηττηθεί με λιγότερη διαφορά από 27,5 πόντους προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.87, την ώρα που η αντίστοιχη απόδοση για τη Γεωργία είναι στο 1.93. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής να πετύχει από 15 πόντους και άνω διαμορφώνεται στα 2.82, ίδια απόδοση με το σενάριο ο Sandro Mamukelashvili να σκοράρει περισσότερους από 18 πόντους.

Η δράση του EuroBasket 2025 συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον και η Stoiximan προσφέρει στους φιλάθλους επιλογές που κάνουν ακόμη πιο συναρπαστική την εμπειρία των αγώνων Ελλάδας και Κύπρου.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ίσακ: «Μαζί γράψαμε ιστορία, θα είμαι για πάντα ευγνώμων«

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντόντσιτς έστειλε τη Σλοβενία στους «16»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φιλότιμη προσπάθεια της Εθνικής Κύπρου δεν είχε αντίκρισμα κόντρα στη Γεωργία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δύο γκολ ο Τζίμας σε φιλικό, στην ενδεκάδα και ο Κωστούλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οφείλει να βρει τις λύσεις ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη επίσημη για Ε.Ν. Αγίου Λαζάρου στην παρουσία του ιδρυτή της - ΦΩΤΟ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με Γιάννη και Λαρεντζάκη στον «τελικό» της πρώτης θέσης με Ισπανία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν ήθελε, γιατί ήξερε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σπανούλης: «Τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Έσβησαν» τα μουρμουρητά στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κέρδισε σημαντικούς βαθμούς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στην Τσεχία μπροστά σε 43,212 θεατές

AUTO MOTO

|

Category image

Ανύπαρκτη στη 2η περίοδο η Ελλάδα, δέχθηκε την ήττα από τη Βοσνία και έβαλε σε κίνδυνο την πρωτιά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και απομακρύνθηκαν από το «Σπύρος Κυπριανού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Υπό το βλέμμα... Ηλία Χαράλαμπους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη