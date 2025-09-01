ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση για Λιθουανία!

Η Λιθουανία κατάφερε να πανηγυρίσει μία πολύ σημαντική νίκη και την πρόκριση στη φάση των «16» με 81-76, αναγκάζοντας τη Φινλανδία να γνωρίσει την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025.

Ανησυχία για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς.

Η Λιθουανία αντιμετώπισε την Φινλανδία και κατάφερε να πάρει νίκη-πρόκριση για τους «16». Το τελικό 81-78 έδωσε στους Λιθουανούς την τρίτη τους νίκη στο Eurobasket (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Φινλανδία γνώρισε την πρώτη της ήττα (3-1). Το μυαλό όλων στην Λιθουανία βρίσκεται στον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος τραυματίστηκε.

Για την Λιθουανία ο Γιοκουμπάιτις είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:32, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις μέτρησε 12 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:34. Ακόμη, ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ. Με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ τελείωσε την αναμέτρηση ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Από την άλλη, ο Μίκαελ Γιάντουνεν τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Ελίας Βάλτονεν να προσθέτει 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ ολοκλήρωσε το παιχνίδι ο Λάουρι Μαρκάνεν.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες

Η Φινλανδία ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και με τους Γιάντουνεν, Μαρκάνεν και Βάλτονεν κατάφερε να προηγηθεί με 9-2. Οι Λιθουανοί βρήκαν σκορ με τον Μπλάζεβιτς και ο Σιρβίντις έριξε τη διαφορά στους τέσσερις (12-8). Με τα τρίποντα των Σαργκιούνας, Γκράντινσον και Γιοκουμπάιτις το σκορ έφτασε το 17-14 και η Λιθουανία έκλεισε την πρώτη περίοδο στο -1, μετά τα δύο καλάθια του Βαλαντσιούνας (21-20).

Στο +9 στα αποδυτήρια η Λιθουανία

Με τον Βαλαντσιούνας η Λιθουανία πέρασε μπροστά στο σκορ (21-22) και με ένα σερί 4-0 με τους Ραντζεβίτσιους και Γιοκουμπάιτις προηγήθηκε με 23-26. Ο Μαρκάνεν μείωσε στους 2, αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι με ακόμη ένα 4-0 με τους Σεντεκέρσκις και Γιοκουμπάιτις βρέθηκαν στο +6 (24-30). Με τον Νορμάντας και τον Βαλαντσιούνας η Λιθουανία βρέθηκε να προηγείται με 26-34 και τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 36-45.

Διατήρησε το προβάδισμα η Λιθουανία

Ο Μπλάζεβιτς ξεκίνησε δυνατά στην επανάληψη και με δύο δικά του καλάθια διαμόρφωσε το 36-49. Με τους Βάλτονεν και Μαρκάνεν η Φινλανδία έριξε τη διαφορά στους 6 (43-49). Η Λιθουανία κατάφερε να βρει σκορ με το έμμεσο τρίποντο του Γιουκμπάιτις για το 43-52 και στη συνέχεια οι Σεντεκέρσκις και Σαργκιούνας έκαναν το 43-57. Με Γκράντισον και Γιάντουνεν η Φινλανδία μείωσε και τελικά το δεκάλεπτο τελείωσε με τη Λιθουανία να προηγείται με 48-57.

Νίκη και πρόκριση για τη Λιθουανία, πρώτη ήττα της Φινλανδίας

Η Φινλανδία μπήκε καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τους Νορμάντας, Μπλάζεβιτς και Τουμπέλις προηγήθηκε με 50-65. Με τους Μαρκάνεν και Μούρινεν οι τυπικά γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά στους 9 (54-65), ενώ μετά το τρίποντο του Βελίκα, ο Λιτλ μείωσε στους 10 (60-70). Ο Νκαμχόουα ευστόχησε σε δύο σημαντικά τρίποντα και ο Μαρκάνεν με βολές διαμόρφωσε το 68-74. Ο Σαργκιούνας με βολές έκανε το 68-76 αλλά η Φινλανδία έριξε τη διαφορά στους 5 με το τρίποντο του Μαξούνι (71-76). Ο Σεντεκέρσκις ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο για το 71-79 και τελικά η Λιθουανία επικράτησε με 78-81.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

