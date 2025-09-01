«Διαστημική» Γερμανία διέλυσε την Μεγάλη Βρετανία!

Υπερηχητικοί οι Γερμανοί έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ της Tampere Arena

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Μεγάλη Βρετανία να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο και την Γερμανία να μην βγάζει σκληράδα στην άμυνα της (6-8 στο 3’). Ο Χέσον έκανε πολύ καλή δουλειά για την ομάδα του (7π.), με τους Σρέντερ και Τάις να αναλαμβάνουν δράση για το 17-13 στο 6’ σε ένα παιχνίδι με υψηλό τέμπο και σκορ. Ο Νέλσον μείωσε στον πόντο (19-18), με τα «πάντσερ» να απαντούν με ένα επιμέρους 13-1 γα να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +13 (32-19).

Η τεράστια ποιοτική διαφορά των δυο ομάδων άρχιζε να γίνεται εμφανή, με τους Γερμανούς να εκτελούν με συνέπεια από το τρίποντο (5/10τρ.) για και την διαφορά να εκτοξεύεται πάνω από τους 20π. (45-22 στο 13’). Οι Άγγλοι αδυνατούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Γερμανών, οι οποίοι έκλεισαν το πρώτο μέρος στο +27 (58-31), με τους παίκτες του – απόντα – Μουμπρού να είναι κυρίαρχοι στο παρκέ της Tampere Arena.

4η σερί 100άρα για την Γερμανία που διέλυσε την Μεγάλη Βρετανία με 63 πόντους διαφορά

Η Γερμανία είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο μέρος, ωστόσο δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και με 10-0 σερί στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου εκτόξευσαν την διαφορά στο +38 (69-31 στο 24’). Ο Χέσον πέτυχε το πρώτο καλάθι της Μεγάλης Βρετανίας στο δεύτερο μέρος μετά από 3’ αστοχίας (69-33), με την διαφορά να ξεπερνά και τους 40π. (77-35 στο 26’) και τους Γερμανούς να εκτελούν με 47% από την περιφέρεια , έχοντας μοιράσει και 20 ασίστ σε 30’.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο με τον βοηθό του Μουμπρού, Ιμπραχίματζιτς να ανοίγει το roataion χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του. Η διαφορά άγγιξε και τους 50π. (96-46) μετά από ένα γκολ φάουλ του Όσκαρ Ντα Σίλβα, με τους Γερμανούς να φτάνουν στην 4η σερί 100άρα τους με τρίποντο του Τρίσταν Ντα Σίλβα. Οι δυο ομάδες στα τελευταία λεπτά περισσότερο ευχαριστιούνταν το παιχνίδι, με τα «πάντσερ» να δίνουν σκορ και θέαμα στην αναμέτρηση. Το τελικό 120-57 φανερώνει απόλυτα την εικόνα της αναμέτρησης και την διαφορά ποιότητας των δυο ομάδων, με την Γερμανία να κάνει το 4/4 και να φουλάρει για την πρώτη θέση του ομίλου

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57.

