ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Λεκαβίτσιους

Παίκτης της ΑΕΚ και με τη βούλα είναι ο Λούκα Λεκαβίτσιους.

Λίγο αφότου επιβεβαίωσε τη συμφωνία (με video όπου φαίνεται να υπογράφει το συμβόλαιό του) η «Ένωση» σφράγισε και επίσημα την απόκτηση του Λιθουανού.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Λούκας Λεκαβίτσιους (Lukas Lekavicius, 31χρ., 1μ.80).

Ο διεθνής πολυτροπαιούχος Λιθουανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (01/09) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Λεκαβίτσιους γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1994 στο Silale της Λιθουανίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2012 από τη Ζαλγκίρις, στην οποία διήγε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Συγκεκριμένα, υπηρέτησε την ομάδα του Κάουνας από το 2012 έως το 2017 και από το 2019 μέχρι και την περασμένη περίοδο, κατακτώντας 6 Πρωταθλήματα, 8 Κύπελλα και 1 Σούπερ Καπ Λιθουανίας.

Τη διετία 2017-2019 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟ, κατακτώντας δύο Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Συνολικά σε 293 αγώνες Ευρωλίγκας, έχει κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 0,4 κλεψίματα σε περίπου 16,5 λεπτά συμμετοχής.

Με την Εθνική Λιθουανίας έχει κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2015, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 και το EuroBasket 2022.

“Λέκα”, καλώς όρισες στη “Βασίλισσα”»!

sport-fm.gr