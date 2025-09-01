Με άνετη 20άρα κόντρα στην Εσθονία, η Τουρκία έβαλε πλώρη για την πρωτιά!

Όπως το έκανε και στα δύο προηγούμενα ραντεβού τους, έτσι και αυτή τη φορά, η Τουρκία επιβλήθηκε της Εσθονίας με το 84-64, προκειμένου να συνεχίσει την προσπάθεια να τερματίσει στην κορυφή του πρώτου ομίλου του Eurobasket 2025.

Ο Σενγκούν πέτυχε 21 πόντους για τους Τούρκους, ο Όσμαν του Παναθηναϊκού τελείωσε στους 11 (με 2/5 τρίποντα), ενώ, 14 είχε ο Ερκάν Οσμάνι.

Οι Εσθονοί θα παλέψουν πλέον την τελευταία αγωνιστική με τους Πορτογάλους, ενώ, οι Τούρκοι έχουν σούπερ παιχνίδι με τη Σερβία με τεράστιο διακύβευμα!

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 14-21, 22-19, 15-19