Χαραλαμπίδης: «Με τον Σπανούλη όλο το 24ωρο είναι μπάσκετ-Τίποτα δεν είναι τυχαίο»

Χωρίς να κοιτάζει πέρα από τον αυριανό αγώνα, η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης με τη Βοσνία, όπως έκανε σαφές ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη μίλησε για αυτό το παιχνίδι, την πρόοδο που παρουσιάζει η ομάδα και τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση, αλλά και την… εμμονή του κόουτς με το μπάσκετ και τη λεπτομέρεια. Αναλυτικά μίλησε:

-για το ματς με τη Βοσνία: «Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».

-τη βελτίωση της ομάδας στην επίθεση: «Έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι οι ομάδες που πετυχαίνουν σε αυτά τα τουρνουά είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκειά τους. Θεωρώ κι εγώ ότι έτσι όπως ξεκινήσαμε από τα φιλικά, ήρθαμε εδώ παίζοντας μόνο έναν αγώνα μαζί, παίρνοντας τις νίκες υπάρχει καθημερινή βελτίωση, ακόμη και στον τρόπο που αφομοιώνουν τα παιδιά τα τακτικά στοιχεία. Η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ σημαντική, προσαρμόζονται τα παιδιά σε αυτό, και ο ίδιος ο Γιάννης προσαρμόζεται σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης».

-τις πιθανές διασταυρώσεις στα νοκ άουτ: «Σύνθετες σκέψεις για τις διαφαινόμενες πιθανότητες αντιπάλων στη συνέχεια δεν κάνουμε. Εμάς η στόχευσή μας και οι απαιτήσεις μας είναι επί του παρόντος, μόνο το επόμενο παιχνίδι και έτσι θέλουμε να το βλέπουν και τα παιδιά».

-την αντιμετώπιση του Νούρκιτς: «Στόχος μας για κάθε αντίπαλο που έχει κάποιες δυνατότητες και κάποια χαρίσματα είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Νούρκιτς είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει από τη Βοσνία, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, μέχρι τώρα η ομάδα έχει δείξει ότι επικεντρώνεται πολύ καλά στον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων παικτών. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, να μην ξεχνάμε τη δουλειά που έκανε ο Παπανικολάου πάνω στον Φοντέκιο ή ο Θανάσης που όποτε μπαίνει δίνει τα πάντα. Αυτό είναι ένα κέρδος και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Όσα παιδιά έρχονται από τον πάγκο, για όσο χρόνο χρειαστεί, τα δίνουν όλα».

-το πρόβλημα με τα ριμπάουντ: «Το θέμα των ριμπάουντ είναι πολυπαραγοντικό. Έχουμε ζητήσει την προσοχή των παιδιών. Το ριμπάουντ εκτός από προπόνηση είναι θέμα αντίληψης και πώς τα παιδιά μπαίνουν σε μια τέτοια φάση. Το δουλεύουμε, το έχουμε αντιληφθεί και νομίζω ότι θα βελτιωθούμε».

-την καθημερινότητα του Σπανούλη: «Η καθημερινότητα του κόουτς Σπανούλη είναι 24 ώρες μπάσκετ. Έτσι ήταν ως παίκτης, έτσι είναι και τώρα ως προπονητής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα είναι με βάση έναν προγραμματισμό, με τι θέλει να δουλέψει. Όλη η μέρα μας είναι μπάσκετ και αλίμονο αν δεν ήταν. Γι’ αυτό είμαστε εδώ».

-τις δοκιμές σε σχήματα: «Τα σχήματα όταν βοηθάνε και τα παιχνίδια είναι πράγματα που θέλουμε να δούμε. Χθες ο Σαμοντούροβ έπαιξε και στη θέση ‘3’. Γενικά δεν ξέρεις μέσα στα τουρνουά τι μπορεί να σου προκύψει οπότε θέλουμε για όλα τα ενδεχόμενα να είμαστε έτοιμοι».

Πηγή: sport-fm.gr