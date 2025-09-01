Καλαθοσφαιρική γιορτή στη Λεμεσό με χιλιάδες φιλάθλους το Σαββατοκύριακο για το FIBA EuroBasket 2025

Το Σαββατοκύριακο είχαμε δράση στον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025, που φιλοξενείται στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, όπου διεξήχθησαν δύο αγωνιστικές και επιβεβαιώθηκαν οι υψηλές προσδοκίες για σπουδαίο θέαμα, με γεμάτες κερκίδες και μοναδική ατμόσφαιρα.

Το Σάββατο, η έγινε αρχή με την Ιταλία να επικρατεί της Γεωργίας μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, ενώ η Ισπανία πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το παιχνίδι που ξεχώρισε βεβαίως ήταν η πρώτη επίσημη και ιστορική αναμέτρηση Κύπρου – Ελλάδας όπου συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, με χιλιάδες φίλους να τραγουδούν ταυτόχρονα τον εθνικό ύμνο και να δημιουργούν ένα ζεστό, γιορτινό κλίμα στις εξέδρες, δίνοντας το στίγμα του ξεχωριστού χαρακτήρα που έχει η διοργάνωση στη χώρα μας.

Την Κυριακή είχαμε άλλα τρία εντυπωσιακά παιχνίδια. Αρχικά, το ντέρμπι Ελλάδα - Γεωργία που έφερε περισσότερους από 7.000 θεατές να γεμίζουν την αρένα και να δημιουργούν μία από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Ακολούθως, η αναμέτρηση Κύπρου - Ισπανίας προσέλκυσε περισσότερους από 5.000 φιλάθλους, αποδεικνύοντας ότι το κυπριακό κοινό αγκαλιάζει με πάθος την παρουσία της εθνικής μας ομάδας απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τέλος, η Ιταλία επικράτησε της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δίνοντας παράλληλα την αυτόματη πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στην φάση των «16».

Η συνολική εικόνα του Σαββατοκύριακου αναδεικνύει το FIBA EuroBasket 2025 ως μια γιορτή του αθλήματος, που συνδυάζει κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο με μαζική ανταπόκριση από φιλάθλους κάθε ηλικίας. Η επιτυχία της διοργάνωσης στη Λεμεσό αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις μάχες μέσα στο παρκέ, αλλά και στη ζωντάνια που δίνουν οι εξέδρες, ενισχύοντας το κύρος της Κύπρου ως διοργανώτριας χώρας.

