Φουρνιέ: «Ο Καναδάς μάς κλώτσησε στον κ@λο!»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε σκληρή αυτοκριτική για τον διασυρμό της Γαλλίας από τον Καναδά.

Με σκληρά λόγια μίλησε για τον διασυρμό της Γαλλίας από τον Καναδά με 95-65 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Εβάν Φουρνιέ. «Μας κλώτσησαν στον κ@λο!», ήταν η αρχική τοποθέτηση του άσου των Νικς.

«Ο Καναδάς έπαιξε πολύ δυνατά και μας ανάγκασαν να κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, έκαναν πολύ καλό παιχνίδι. Εμείς τώρα έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τη Λετονία που πρέπει να κερδίσουμε. Θα πρέπει να μη χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας, χάσαμε με 30 αλλά είμαστε σπουδαία ομάδα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και θα αντιδράσουμε», πρόσθεσε ο 31χρονος γκαρντ.

Ο προπονητής της Γαλλίας, Βενσάν Κολέ, είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, αλλά αρχίσαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο μέρος και όταν ο Καναδάς βρήκε ρυθμό χάσαμε το ομαδικό μας παιχνίδι και εξαφανιστήκαμε από το παρκέ στα τελευταία 15 λεπτά».

