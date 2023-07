Σπουδαία συμφωνία FIBA-Ευρωλίγκας: Δεν θα οριστούν ματς της διασυλλογικής διοργάνωσης στα παράθυρα!

Μία πολύ σημαντική συμφωνία επήλθε μεταξύ FIBA και Ευρωλίγκας, σε μία προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, δεν θα οριστούν παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στα παράθυρα των εθνικών ομάδων, τα οποία θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2024. Φυσικά, κάτι τέτοιο σημαίνει πως θα υπάρξουν και αλλαγές στο πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, καθώς πλέον οι διαβολοβδομάδες θα γίνουν οκτώ, σε σχέση με πέρυσι που διεξήχθησαν επτά.

Έτσι, κάθε εθνική ομάδα θα μπορεί να έχει διαθέσιμους περισσότερους παίκτες, αλλά και πιο ποιοτικές λύσεις, προκειμένου να παλέψει για την πρόκρισή της στο Eurobasket 2025.

Υπενθυμίζεται ότι τα προκριματικά για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα γίνουν σε τρεις δόσεις, αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο Νοέμβριος του 2024 και η αυλαία θα πέσει τον Φεβρουάριο του 2025.

OFFICIAL: FIBA and Euroleague have agreed to avoid any calendar overlapping of national teams’ and clubs’ competitions in the 2023-24 season.