Την τελευταία στιγμή για Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στον τέταρτο τελικό

Η σειρά των τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Telekom Center για τον Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (10/06) στις 21:00.

Ενόψει του τέταρτου παιχνιδιού, στους «ερυθρόλευκους», υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή δύο παίκτών. Ο ένας είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής στη σειρά λόγω τενοντίτιδας στο δεξί γόνατο. Ο Ελληνοαμερικανός αισθάνεται καλύτερα και υπάρχει αισιοδοξία για τη συμμετοχή του, η οποία θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε στον τρίτο τελικό λόγω προβλήματος στη μέση και έκανε ατομικό την Τρίτη (09/06), επομένως η παρουσία του στο τέταρτο παιχνίδι θα κριθεί επίσης ανήμερα του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Ολυμπιακό δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (09/06) κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, αλλά αντίθετα οι παίκτες έκαναν ατομικά προγράμματα.