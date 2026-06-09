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Την τελευταία στιγμή για Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στον τέταρτο τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Την τελευταία στιγμή για Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στον τέταρτο τελικό

Στους «ερυθρόλευκους», υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή δύο παίκτών

Η σειρά των τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Telekom Center για τον Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (10/06) στις 21:00.

Ενόψει του τέταρτου παιχνιδιού, στους «ερυθρόλευκους», υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή δύο παίκτών. Ο ένας είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής στη σειρά λόγω τενοντίτιδας στο δεξί γόνατο. Ο Ελληνοαμερικανός αισθάνεται καλύτερα και υπάρχει αισιοδοξία για τη συμμετοχή του, η οποία θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε στον τρίτο τελικό λόγω προβλήματος στη μέση και έκανε ατομικό την Τρίτη (09/06), επομένως η παρουσία του στο τέταρτο παιχνίδι θα κριθεί επίσης ανήμερα του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Ολυμπιακό δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (09/06) κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, αλλά αντίθετα οι παίκτες έκαναν ατομικά προγράμματα.

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