Επίσημο: Την Δευτέρα (15/6) η παρουσίαση του Σπανούλη

Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοίνωσε επίσημα πως η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (15/6).

Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να μην έχει παρουσιαστεί από τον Άρη Betsson, αλλά έχει ήδη αρχίσει την σκληρή δουλειά. Όπως ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς, η παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (15/6).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη».

sdna.gr