ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Την Δευτέρα (15/6) η παρουσίαση του Σπανούλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Την Δευτέρα (15/6) η παρουσίαση του Σπανούλη

Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοίνωσε επίσημα πως η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (15/6).

Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να μην έχει παρουσιαστεί από τον Άρη Betsson, αλλά έχει ήδη αρχίσει την σκληρή δουλειά. Όπως ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονικείς, η παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (15/6).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη».

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουντιάλ 2026: Βραζιλιάνικη «τριάδα» στον εναρκτήριο αγώνα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν Νίκολιτς: «Ανταμοιβή για τον τίτλο το νέο συμβόλαιο, δημιούργησε μια αναγέννηση στην ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

«Αποχωρεί από τους Σέλτικς ο Βούτσεβιτς»

NBA

|

Category image

Οι Νορβηγοί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν - Η φωτογράφισή τους στις ΗΠΑ που έγινε viral

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Χαμός με τα εισιτήρια των φίλων του Ιράν - Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι ανακλήθηκαν!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Κούμαν: «Αν είναι έτσι οι διαιτησίες στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Επίσημο: Την Δευτέρα (15/6) η παρουσίαση του Σπανούλη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός για Γιαννούλη!

Ελλάδα

|

Category image

Τέσσερα μακριά από το 100 ο Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο γηραιότερος σκόρερ και η απειλή από... τερματοφύλακα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Μάχη» στο Μάντσεστερ για Έλιοτ Άντερσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αταμάν προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Η ομάδα σας δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επίσημο διαζύγιο με τα καλύτερα λόγια!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος ο Όρσιτς από την Πάφο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κονατέ στην Πορτογαλία η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη