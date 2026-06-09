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Μπαρτζώκας: «Πώς είναι δυνατόν να μου επιτίθεται συνέχεια ο κ. Γιαννακόπουλος;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαρτζώκας: «Πώς είναι δυνατόν να μου επιτίθεται συνέχεια ο κ. Γιαννακόπουλος;»

Θέση για τα όσα συμβαίνουν σε εξωαγωνιστικό επίπεδο σε αυτή τη σειρά τελικών κλήθηκε να πάρει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Τη δική του άποψη για τα όσα συμβαίνουν σε εξωαγωνιστικό επίπεδο κλήθηκε να καταθέσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Παρ' όλα αυτά, ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλησε να πάρει αποστάσεις από όλα αυτά, εκφράζοντας όμως την απορία του για το πώς γίνεται -σύμφωνα με τον ίδιο- να δέχεται συνεχώς επιθέσεις από τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λέγοντας μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν έχουν πράξει ποτέ οι κ. Αγγελόπουλοι.Αναλυτικά η απάντησή του:

«Θα είναι καλύτερο σε αυτό το επίπεδο να μιλήσουν οι διοικήσεις. Εγώ είμαι απλά ένας προπονητής στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να είμαι το κεντρικό πρόσωπο. Πρωταγωνιστές είναι η διοίκηση και οι παίκτες. Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε εδώ βοηθητικοί. Το αν για κάποιον λόγο που δεν ξέρω, έχει αναγορευτεί ότι όλος ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στον Μπαρτζώκα σε επίπεδο προέδρων...

Δηλαδή, πώς γίνεται ένας πρόεδρος να επιτίθεται συνέχεια σε έναν προπονητή; Είναι σαν να το έκαναν οι κ. Αγγελόπουλοι στον κ. Άταμαν. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η δική μου δουλειά είναι να είμαι προπονητής. Σέβομαι απόλυτα όλους τους προπονητές που έχουν έρθει εδώ. Τον κ. Άταμαν τον καλωσορίζω και τον αγκαλιάζω.

Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα κι έχω την υποχρέωση απέναντι σε έναν συνάδελφο να είμαι όπως πρέπει να είμαι. Αν αυτή τη στιγμή, έχω με κάποιο τρόπο έχω στοχοποιηθεί αυτά τα 6-7 χρόνια σε όλα τα επίπεδα, θέλω να μείνω έξω από αυτό και θέλω να κάνω προπονητική δουλειά».

gazzetta.gr 

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